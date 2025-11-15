論紐約市長選舉及加州公投

首位穆斯林、而且是最年輕、34歲的候選人曼達尼 當選紐約市長，打敗了前紐約州長葛謨，即使川普支持後者。另外在維吉尼亞州及新澤西州的州長選舉皆為民主黨天下。加州 的第50號提案也通過以對峙德州在川普慫恿下重畫選區增加的五席。這些公投 結果有何意義？

紐約新市長曼達尼的口號是為市民的福祉著想、包括供給許多免費服務，例如公車地鐵及嬰兒補助、控制房租等，他的口號似乎是扶貧，但是沒有具體指出這些免費的費用來自何處，除了增加富人稅收之外，其做法就是民主黨的進步派去劫富濟貧，變相鼓勵不勞而獲的社會主義，在美國已經證明是行不通。然而，新的市長已經選上，就應該給他一個機會去證明他是否能達到他的承諾。

加州的第50號提案經過公投的結果是贊成票為反對票的兩倍，顯示絕大多數的民眾要求在明年11月中期選舉能夠公平競爭的意願，德州濫加五個共和黨眾院席次，加州「即以其人之道，還治其人之身」舉行公投的結果證明：無人能夠在競爭之前事先不法取到優勢。

這次在東岸的市長選舉以及在加州的公投都是顯示選民對於今後的期望，不論結果如何、少數服從多數、選民積極的參與，對此民主制度的實踐應引以為傲。