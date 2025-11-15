重新覺醒 無懼曼達尼逆襲

紐約市長由穆斯林、印裔而年輕的曼達尼 當選，選前他靠動人帶煽動性囗號又利用民主黨缺乏英明領袖帶領情況下殺出重圍，加上紐約青年是被教壞的一代，偏激缺乏遠見。近期川普總統將全部力量集中在外交和關稅上，兩院因預算談不攏，政府停擺了40天，種種不便引人不滿，一下被曼達尼偷襲，達陣成功。

曼達尼推行免費地鐵 ，屋租凍結，市府經營超市控制物價，提高富戶稅收等政策均無可能成事。美國立國250年，由工業革命計起，歐洲國家日漸衰落，繼之而起的是資本主義的美國的成長，踏入光輝年代，美國以人為本，崇尚民主自由，對個人的尊重，創造高度繁榮的國家，身體上每個細胞均充滿個體正能量，成為資本主義最寶貴的本錢，與免費午餐社會主義背道而馳，曼達尼招徠的是窮人和懶人，由他主政的紐約很快便成為貧窮的城市。

憲法保障人民遷徒的自由，美國沒有戶籍的管制。不喜歡所居地，隨時隨地可以移居其他城市、州或國家。紐約市原本有800萬居民，最近因種種原因搬走了近百萬人，佛羅里達州是他們傳統的最愛，紐約人有冬天跑到佛州避寒的傳統。為避開曼達尼他們很容易帶著資金和專才遠走他鄉。紐約市有海底隧道、華盛頓橋及渡輪通往對岸的新澤西州 和紐約上州，許多居民居住在新澤西州，日間前往紐約市上班，晚上回新澤西州家睡覺。生活在紐約的人，新澤西州、紐約上州和佛羅里達都是他們最好的選擇。

近期加州也有大批市民搬家到德克薩斯州，疫症期間遠距離工作，可以在家上班，許多矽谷高薪IT人士都搬到德州居住，高價沽出原有在矽谷的房子，購入德州更便宜條件更好的新居所，下一代又能在德州找得到正常傳統的教育，當事人又嘗到樓宇溢利的好處。

免費地鐵及公共交通是個騙人的口號，建成百多年的龎大地鐵系統，年年虧損。曼達尼市長上任後面對地鐵的爛攤子，絕對不能以免費來經營。對高薪階層和大企業加稅，他們不會甘心引頸受宰，自有辦法應對。

曼達尼任期只有四年、誰也保證不了他能繼續第二任，民主黨應抓緊培養政治新星取代曼達尼，明年選舉民主黨要力保紐約州和新澤西州州長之位，不容有失。川普領導下共和黨如能將紐約州和新澤西州兩州長拿到到手，曼達尼可以休矣。

共和黨和川普總統眼著眼眼全球同時，應該關注美國內政，更要有技巧與民主黨周旋，擺平兩院矛盾。重振美國傳統保守教育制度，讓聖經精神重回學校，貫輸正確世界觀和價值觀。當年輕一代重新覺醒，才能令美國更偉大。