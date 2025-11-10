勿讓台灣獨老普查淪悲劇預告

隨著高齡化與少子女化的雙重浪潮夾擊，台灣正一步步踏入「超高齡社會」的門檻。傳統的家庭結構快速解體，「獨老」（即獨居長者）的議題，已從零星的社會關懷，演變為迫在眉睫的國安級挑戰。衛福部長石崇良近日宣布，將與內政部 合作編列62億(台幣，下同)預算，啟動為期兩年的「獨老普查」。此舉無疑是政府終於願意正視這群「隱形人口」的具體行動。然而，我們必須清醒地認識到，這62億所購買的僅是「一張精準的地圖」，它標示出了風險的所在；真正的考驗是如何在地圖之上，建立起可長可久的「服務網絡」，這才是避免「孤獨死」悲劇的關鍵。

此次普查的政策價值，在於其「全面性」與「分級化」。過去，政府對獨居長者的掌握，多半僅限於已知的「中低收入 戶」或「長照 服務使用者」，但有更多潛在的「隱性獨老」：那些經濟尚可、不符社福資格，卻因子女不在身邊或社交網絡斷裂而陷入孤立的長者，始終游離在雷達之外。「普查」正是為了將這類群體，從家戶資料中「撈」出來。更重要的是後續的「風險分級」，這代表政府思維，已從過去「齊頭式」的福利發放，進步到「精準化」的資源配置。透過分級，才能將有限的公務與社福資源，優先投入在最高風險的個案身上，這是社會安全網「效率化」的必要之舉。

然而，這場普查的結束，才是挑戰的真正開始。當政府手上握有這份「高風險獨老名單」，下一步是什麼？預算是否已包含了後續導入「送餐」與「緊急救援裝置」的服務成本？還是說這筆錢僅是「調查費」，未來每年所需的高昂服務經費仍無著落？若缺乏穩定的後續財源支持，這份普查報告最終只會成為一份「悲劇預告清單」。找出獨老，卻無力服務，將是比「不知道獨老在哪」更為殘酷的行政失靈。

更進一步言，政府所提出的「送餐」與「緊急救援裝置」，固然是維持生命底線的重要工具，但本質上仍是「被動」的安防。它們解決了「生理安全」的問題，卻無法解決「孤獨」的核心。「孤獨死」的成因，不僅是死於無人發現，更是死於「社會性隔離」。真正進步的獨老對策，絕不能僅止於讓長者「活著」，而是要讓長者「活在人群中」。

因此，普查資料的最終目的，不應只是導入科技裝置，而是必須「向下扎根」，與第一線里鄰系統、社區關懷據點、乃至在地非營利組織進行深度整合。政府的角色是找出人，但最終的關懷，仍須仰賴社區力量。62億的普查，若只能換來更多的緊急按鈕，而無法催生出更緊密的人際網絡，那麼我們離「零孤獨死」的目標，依舊遙遠。

（本文取自11月11日聯合報民意論壇，作者為科技業專案經理）