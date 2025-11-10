白色恐怖：民進黨沿用紅的歷史術語

國民黨 鄭麗文主席出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，從歷史來看，國民黨領導人並不適宜參加這類活動。

「白色恐怖」是近代歐洲歷史上出現的辭彙。1820年代，法國的左派文人以這辭彙指控法國大革命時，政府軍對激進的雅克賓派俱樂部所做的鎮壓。事實上，雅克賓的領導人羅伯斯比，在法國大革命期間，進行專制恐怖統治，屠殺數萬人。激情聳動的辭彙後面是雙方互屠，來合理化自身的政治主張與意識形態。

法國大革命的思想深深影響1917年俄國布爾什維克革命。列寧指控沙皇政府軍為「白軍」，對以紅旗標示政黨與軍隊的「紅軍」進行「白色恐怖」。事實上，雙方是互屠。這概念隨著共產主義傳入中國，為中國共產黨所繼承。

國共分裂時國民黨進行清黨，在上海處決數以百計的共產黨員與其支持者，中共 遂直呼國民黨對「進步的」中共進行「白色恐怖」。並以「赤／紅色恐怖」回應國民黨。當內戰不能和解時，國民黨以戡亂回應，但從未用「白色恐怖」來描述自己的戡亂與戒嚴 。

台灣解嚴後，被監禁最長的台灣「統派」文人林書揚出版了「從228到50年代白色恐怖」，在台灣再啟這個中共術語。然而，推動把國民黨戒嚴與近代歐洲被左派所描述的白色恐怖結合在一起的，當然是自詡為「民主進步的」的民進黨。民進黨沿用中共妖魔化國民黨的統戰歷史術語，以國家經費把戒嚴時期羈押共黨嫌疑分子的景美看守所，改名為「白色恐怖景美紀念園區」，並出版一連串以白色恐怖為名的小說選，固化「戒嚴即白色恐怖」的粗暴化約。

國民黨要承認戒嚴對人權，甚至生命所造成的傷害，但戒嚴不是「白色恐怖」。1950年代初期，國防部清點當時的武器庫存，當時的美軍軍械幾乎盡喪在大陸，抗共渡海攻擊的軍火只夠三天消耗。沒有蔣介石嚴厲清除匪諜，中華民國台灣恐將不復存在。請鄭主席記住蔣介石、蔣經國父子對今日台灣的功業。不要隨共產黨與民進黨的語言行動。戒嚴不是「白色恐怖」。

（本文取自11月11日聯合報民意論壇，作者為台大歷史系退休教授）