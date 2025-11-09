兩岸進入「統一有感」期？

大陸自10月份起對台政策的一系列出手，包括國台辦連續兩周亮相兩位新發言人，經濟與港澳涉外事務主管官員入列，顯見大陸對台灣問題的考量已不只集中在政治層面，涵蓋範圍推進到全方位。中共 20屆四中全會公報及對國民黨主席鄭麗文的當選賀電等，均提及了「推進實質統一」，必然會在具體政策上跟進，亦即「統一有感」期恐將到來。

大陸透過法律程序，將10月25日訂為「台灣光復紀念日」，從國家層面進行紀念。除舉行台灣光復80周年紀念大會外，央視更推出「國土重光」紀錄片，還在「海峽兩岸」節目製作「寶島重光」專題，訪問兩岸多位學者與見證者，強調台灣光復歷史意義。事實上，此舉也宣示現實的法理意義，說明台灣脫離日本殖民統治後，經國際法程序已復歸中國版圖。

此外，重慶市公安局對綠委沈伯洋立案調查，大陸央視也發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。儘管名列「台獨頑固分子」名單的綠營人物，無不以此為對內動員的「勳章」，但不可否認陸方已啟動「精準打擊」台獨的法律手段。國台辦新任發言人張晗5日稱，「黑名單」人物無論身在何處皆依法終身追責，如此做法符合中共傳統作風。至於為何由地方公安機關負責，原因在於體現了「中央直接指定辦理」並交辦重慶市公安局執行。此前，陸方對緬北明家詐騙王國的打擊與瓦解，即交由溫州市公安局專責，即為相同模式。

10月30日在南韓釜山登場的川習會 ，針對台灣問題「無聲勝有聲」，凸顯中美大國博弈格局出現巨大變化。北京對台展現「實質管轄」，未來或將進入新常態，亦即前述的「統一有感」期。賴清德 總統日前拋出「反對推進統一」，其弦外之音恐與兩岸變局密切相關。

（本文取自11月10日聯合報民意論壇，作者為原鄉人文化工作室執行長）