1.5℃門檻破功…美拿「氣候治理」豪賭 台沒本錢跟

聯合國近日證實，全球升溫已實質突破巴黎協定所設定的1.5度C門檻，無異是為全球氣候治理敲響了第一聲喪鐘。這不再是未來式的警告，而是已發生的殘酷現實。然而，就在全人類面臨此一「氣候死亡交叉」的危急時刻，美國總統川普 卻反其道而行，不僅堅持擴張化石燃料政策，更悍然拒絕派遣官方代表出席年度氣候峰會，形同全球最大的經濟體與歷史排放國，公然退出氣候戰場。科學警鐘與政治倒退，兩股逆流同時襲來，對地處氣候災難第一排、且高度依賴國際貿易的台灣而言，這不僅是環保議題，更是攸關國安與經濟存續的「雙重警報」。

川普政府的抉擇，破壞性遠不止於美國自身的碳排放。美國的「缺席」，是對巴黎協定以來，好不容易建立的全球多邊治理機制的公然拆解。當世界領袖齊聚一堂，試圖在「1.5度C破功」的絕望現實下，商討「損失與損害」等緊急應變措施；美國的空缺釋出了極度危險的訊號：即「美國優先」的能源國家主義，已凌駕於全球共同責任之上。這將引發骨牌效應，使原本在觀望的開發中大國，獲得了拖延減碳的藉口；同時更將重創全球氣候融資的承諾，讓亟需資金進行調適的脆弱國家陷入絕望。川普的化石燃料政策不僅為地球升溫，更是為全球合作「降溫」。

對台灣而言，我們絕沒有本錢將此視為「他國事務」。首先，1.5度C失守，對台灣而言是立即且致命的生存威脅；颱風的極端強度與降雨，將使水旱災難常態化；而高溫乾旱，更將直接衝擊我們賴以維生的農業及需穩定水電的半導體產業。聯合國證實的「破功」，等於是宣告台灣的「國土調適」與「韌性建設計畫」必須即刻以「作戰等級」全面提速。我們不再有時間空談2050的淨零願景，而是必須面對迫在眉睫的氣候衝擊。

其次，美國的政治倒退，更將台灣推入「經濟孤島」的險境。當美國這個最重要的政治盟友帶頭擁抱化石燃料時，台灣內部「緩減碳」、「顧經濟」的雜音勢必隨之高漲，然此卻是死路一條；因為就算美國退出戰場，全球最大的單一市場—歐盟 ，正手握「碳邊境調整機制」（CBAM）的經濟長鞭、嚴陣以待。台灣身為出口導向國家，鋼鐵、石化乃至電子零組件，其命脈緊繫在歐盟的綠色供應鏈 上；若台灣的減碳進程，選擇跟隨美國的腳步，我們即將面對的將是歐盟祭出的高額碳關稅，以及蘋果、微軟等國際品牌基於自身ESG承諾的「供應鏈除名」，其經濟後果是台灣無法承受的。

面對全球氣候科學的潰敗與政治領導的崩壞，台灣的因應之道已不能再心有旁騖、更無僥倖。我們必須深刻體認「淨零轉型」已非單純的環保選項，卻攸關「經濟生存」與「國家安全」。第一，政府必須頂住內部壓力，加速再生能源的部署，特別是地熱、生質能與儲能系統的建置，以確保能源轉型的穩定。第二，產業升級刻不容緩，政府應將資源從「齊頭式補貼」轉向「強制性輔導」，逼使高碳排產業導入創新技術，以符合CBAM的嚴苛標準。最後，我們必須將「氣候韌性」納入所有公共工程的核心思維，從都市的「海綿城市」到偏鄉的「防災預警」，都必須以「1.5度C已破功」的嚴峻現實為前提重新設計。美國的豪賭，台灣沒本錢跟進；全球的失序，正是台灣展現韌性、化危機為轉機的時刻。

（本文取自11月10日聯合報民意論壇，作者為科技集團法務）