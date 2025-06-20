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操作大罷免是短視近利

張鐸（高雄市）

中選會宣布罷免投票日訂在7月26日。在這個日期出爐的同時，成為今年台灣政治主軸的大罷免已造成社會對立撕裂，也恐將使賴清德政府面臨更低的信任度。跨黨派溝通協商、共謀台灣發展的理想局面已難形成。

短視近利指的是目光短淺，只重視眼前的利益，而忽略長遠的影響。何謂短視近利？大罷免即為最佳範例。若政府執政短視近利，會有什麼樣的後果？在此，我們可以檢視一些歷年來綠營政客以及政府短視近利的作為，及其對未來深遠的影響。

2013年洪仲丘事件爆發後，在野的民進黨為了藉此塑造馬政府無能的形象，率眾在凱道抗爭。將國防部羞辱成「國防布」還不罷休，最後馬政府只好廢除軍法，以平息眾怒。民進黨短視近利，為了想執政，廢了軍法也在所不惜。結果這12年來國軍軍紀渙散，軍中共諜案層出不窮，軍校招生出現困境。賴總統上任後在3月主持國安高層會議時提出要恢復軍事審判，當初為洪仲丘案辯護，導致廢除軍法的律師，也就是現任的國防部長顧立雄，卻諷刺地要面對記者詢問恢復軍法進度及如何兼顧軍中人權的問題。由此案例可見民進黨只重視眼前的利益，而忽略長遠的影響。

5月17日核三廠停役，台灣進入民進黨努力追求的「非核家園」。邁入非核家園後，夜間火力發電占比常態性飆破九成，高雄興達電廠備用的三、四號燃煤機組也緊急上線救火，在燃煤來救缺電的同時，醫界也公布肺癌位居所有癌症之首。另外，進入非核家園之後美國商會也警示：台灣缺乏基載電力的規畫，穩定供電是外資布局台灣的關鍵。此種只重視「非核家園」神主牌的政治得失，而不顧全民健康，不顧台灣未來能源及經濟的長遠發展，也可做為短視近利的另一最佳典範。

最後回到大罷免。政治學的教科書一般是這樣寫的：政黨政治的精髓，在於政黨之間輪替執政、互相監督，政府重大政策得以透過政黨持續推展，民眾則以政黨作為與政府溝通的橋樑。但此次大罷免主要目的為罷免民選出來的在野立委，意圖改變國會結構。對民進黨而言，這波大罷免是扭轉「朝小野大」的劣勢以搶奪立法院主導權的機會，因此不怕落入專制的口實、也不怕成為政治學負面教材，而短視地動用檢調及司法資源，絲毫不顧台灣是否具備足夠的內部穩定來因應外部挑戰。所以說，台灣的民主可以說是「吊著點滴在搞大罷免」。

大罷免短視近利的操作模式如果成功，爾後「仇恨大罷免」將成台灣政治的新傳統，政黨更難輪替執政、互相監督。

（本文取自6月21日聯合報民意論壇，作者為大學兼任副教授）

罷免 民進黨 國防部

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