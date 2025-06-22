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抗議聲中 美國未來依然是光明的

薛偉（ 紐約）
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共產黨經常說：「我們的黨是偉大的黨，光榮的黨，正確的黨」。但70多年的實踐證明，它一點不偉大，一點不光榮，一點不正確。這段話成為人民的笑柄。可是，今天，我要借這段話斬釘截鐵地說：事實終將證明：美國人民是偉大的人民，光榮的人民，正確的人民。

近日數以萬計的市民冒雨抗議，高喊「不要國王」。在歷史的長河中，美國人民一直是自由與民主的堅定捍衛者。他們在面對不公和壓迫時，總是毫不畏懼，勇敢地站出來捍衛自己的權利。無論是歷史上的獨立戰爭，還是民權運動的奮鬥，美國人民總是用行動證明，他們是偉大的人民。正是因為美國擁有這樣的民主制度，公民們才能在風雨中勇敢地表達自己的聲音，進行抗議，捍衛他們認為正義的事物，維護他們得來不易的民主權利。

自從川普上任以來，他的一些政策和行為引發了廣泛的爭議和批評。例如，他在關稅，人事，外交和移民政策上的強硬立場，引發了社會的廣泛關注和反對。他的某些言論和行為被認為不符合一個國家領導人的應有品質，甚至被批評為煽動分裂和對立。這些爭議不僅在國內引發了廣泛的討論，也在國際社會中產生了巨大爭議。

在五年前 ，我曾經熱烈的支持擁護他，但是，做夢也沒有想到 ，今天我不再是一個川粉，而是認同了我一度反對的觀點 ，相信這樣下去，他的中期選舉怕會遭到巨大的挫敗，他荒謬的修改憲法的連任大夢，更是絕無可能，畢竟美國民主黨不是中國共產黨。

盡管目前的抗議行動只是滄海一粟，還有不少州府面臨挑戰，但是我堅信美國的未來依然光明。美國的憲法和民主制度是國家的基石，第一修正案保障了公民的言論自由和集會自由。美國人民有能力在必要時站出來，維護他們的權利和價值觀。川普的任期只是一個階段性的歷史，他的影響終將過去。美國的憲法和民主制度確保了國家的穩定和發展。我相信，在未來的日子裡，美國將繼續成為一個充滿希望和光明的國家，美國人民絕對不負「偉大的美國人民」。

共產黨 川普 民主黨

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