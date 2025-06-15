美大學認證 學術自治與政治干預

近日，美國教育部 向哥倫比亞大學 發出警告，稱其在應對校園反猶抗議中的管理不當可能違反「1964年民權法案」第601條，涉嫌宗教歧視 ，並要求中部高等教育委員會（MSCHE）重新評估其認證資格。

同一時期，美國國會也對哈佛大學涉嫌在教職招聘中考慮種族與性別展開調查，指其可能違反民權法案第703條有關就業歧視的條款。

兩者都屬於川普政府針對大學的「整肅行動」， 但教育部罕見地藉認證制度對哥倫比亞大學施壓，引發對大學治理「去政治化」底線被突破的擔憂。

要理解這一制度為何會面臨這樣的挑戰，首先必須釐清美國大學認證制度的結構與運作邏輯。不同於政府主導的教育品質監管模式，美國的認證體系是一種典型的「同行評議、自願參與、非政府主導」的制度安排。其源起可追溯至19世紀末，當時美國高等教育迅速擴張，校際品質參差不齊，認證制度作為一種自律工具應運而生。如今，該制度不僅決定學校是否有資格獲得聯邦助學金，還直接關係到學位互認、國際學生簽證發放和學校聲譽，是高教生態中不可或缺的基礎性制度。

認證體系分為全國性認證與區域性認證兩類。前者多針對職業培訓機構與線上大學，標準較為寬鬆；後者由七大區域認證機構構成，被視為學界公認的「黃金標準」，如中部高等教育委員會（MSCHE）、新英格蘭高等教育委員會（NECHE）、等。盡管這些認證機構形式上獨立運作，其認證結果若要具備聯邦資助效力，必須獲得美國教育部或美國高等教育認證委員會（CHEA）的認可。前者代表政府監管，後者代表學界自律。

這種雙重認可機制旨在建立制度防火牆，在保障教育品質的同時，防止政府對大學治理的直接干預。

然而，正如哥倫比亞大學當前面臨的挑戰所示，認證制度的政治中立性並非牢不可破。一方面，認證機構的聯邦效力仍掌握在政府手中，教育部既可以通過不再承認某家認證機構來施加間接壓力，也可通過對合規性的行政定義推動特定政策。另一方面，社會意識形態的兩極化也逐漸滲透進認證領域。一些保守派陣營呼籲教育部加強對「左傾大學」的監管，而自由派則擔心政府借認證之名，行壓制異議之實。認證制度由此淪為政治角力的工具，原有的「臂距原則」被不斷侵蝕，使制度本該保障的學術自治受到威脅。

中部高等教育委員會表示，已收到教育部有關哥倫比亞大學違反民權法案相關條款的信函，並將按既定程式啟動後續審查。觀察人士指出，認證制度的公信力不僅依賴評估流程的專業性，更在於其能否抵禦政治干預。若認證淪為懲治異見的工具，其獨立性將受損，制度根基將被侵蝕。要維持高教的自由與開放，美國需要重新釐清認證制度的權力邊界。