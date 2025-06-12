未來美中談判 台灣問題難繞過

美中第二輪貿易談判已於6月11日結束，這次的談判依雙方元首在6月5日電話溝通的共識進行。中國商務部 國際貿易談判代表兼副部長李成鋼稱雙方原則上達成了「框架」，他也表示，希望此次會談取得的進展有利中美增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。中國外交部發言人林劍在12日記者會稱，既然中美達成共識，雙方都應遵守。中美應通過溝通減少誤解、加強合作。

乍看之下，中國商務部與外交部的說法似乎有些空泛，但別忘記，美中雙方可談的不只是關稅 ，台海恐是繞不開的議題，中方也可能藉此機會搶占全球貿易主導權。

習近平在本月5日的電話會談中曾向川普強調，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。雖然美方對美中領導人是否談及台灣採取「不承認亦不否認」，但仍難讓人相信台灣不在「通話菜單」上。

此次關稅戰從開始至今，關稅本身只是美國的藉口，但美方須記住，有作用必有反作用，如果美國硬幹必定是兩敗俱傷，沒有什麼意義。因此不論談判結果如何，美方應不會回到超高的對等關稅。

本次美中談判，雙方以國安為由，在貿易管制及禁運的品項，協商對等解除，並根據兩國元首有一定共識的議題跟進協商，未來擴展到其他相關議題。因此，這一次美中貿易戰對中國而言倒有可能成為一次談判台海議題之機遇。畢竟美中兩國表面是經貿談判，但若雙方對台灣問題無法達成共識，美中關係就無法真正和緩。因此，未來美中後續之談判應難繞過台灣問題，何時納入則視情況而定。

台灣須務實面對川普上任後，「美國已非全球化主導」之現實。在美中日內瓦會議同意暫停「對等關稅」90天後，WTO 秘書長伊衛拉發表聲明稱，她敦促兩國藉助這股推力，繼續形成具實用性的解決方案，以緩和緊張關係、恢復可預測性，並且增強對多邊體系的信心。最近，伊衛拉針對中國商務部長王文濤對WTO的改革建議時回應，當前國際貿易動盪，損害全球利益增長，各方應掌控雙方貿易衝突，支持多邊貿易體制。中方是多邊貿易體制的堅定維護者，期待中方在推進WTO改革上發揮更大作用。

就在6月11日，中方宣布將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅。對照川普關稅戰、衝撞WTO之舉措，美國雖仍為世界第一貿易大國，但中國儼然已成為全球多邊貿易的領導者。可以想見，後續中國在美中談判中，可能兼顧上述WTO之付託，藉此機遇建立公平、合理可行的貿易秩序，這應該是WTO多數會員國的共同願望。

（本文取自6月13日聯合報民意論壇，作者為關務署前署長）