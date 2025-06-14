遊行示威者 切勿使用暴力

美國移民暨海關執法局（ICE ）派員至南加執行「非法移民 大掃蕩」；商家、工地、甚至學校等地方都成為逮捕無證客 的目標。無證件的可疑人士被戴上手銬送上警車。ICE探員執行任務時，例如攔截及逮捕正在接送小女兒的父親，無顧在旁小女兒的驚嚇，探員對拆散父女兄妹之間的聯繫是毫不手軟。

奉公守法在美國已經成家立業的無證客也無一倖免，造成人心惶惶、面臨大敵不敢出門。ICE探員奉命執行公務無可厚非，但是如果對待無證客如同逮捕越獄囚犯；探員無顧家中老小破門而入搜查逮人，致人性尊嚴於不顧的蠻橫作法則是令人不敢苟同！

同情無證客的示威群眾風起雲湧，把商場通路圍住、設立路障不讓ICE進行搜查作業，其抗議作法雖然不宜，但是仍可了解。問題是在示威開始不久之後，失控的群眾到處塗鴉、破壞公物、縱火燒車，甚至用炮竹攻擊警察、從路橋向下丟擲重物擊毀警車、躲在自設的擋箭牌後向警察丟擲石頭或是其他易燃物品等，造成現場滿目瘡痍、煙霧瀰漫、交通停頓、一片混亂。

洛杉磯市警使用催淚彈、塑膠子彈驅散暴民、控制自己情緒避免執法過當，與暴民趁機作亂破壞治安實為強烈對比。

近幾年來洛杉磯不乏示威活動；電影界、教師、醫療等行業要求提高工資或是就業保障，示威遊行中沒有阻礙交通也無毀壞公物，遑論攻擊警察，而是使用和平方式表達自己意願。

反之，為了無證客的權益發起的示威演變到使用暴力，不但引起不了同情，而是給予反移民的政客更多歧視移民的藉口，徒增族裔之間紛爭。民眾在步上街頭示威之前，應該深知任何暴行於法不容、對達到抗議的目的不但於事無補，也解決不了真正問題。