中東急起直追 與中國爭AI第二地位

人工智慧正以前所未有的速度重塑全球格局。從產業結構到國家戰略，AI 正成為衡量一個國家未來競爭力的關鍵指標。當前，美國無疑是全球AI創新與應用的絕對領跑者，而中國則長期穩居第二。然而，一個原本不被看好的區域—中東，正在借助雄厚的資本實力與政策，迅速崛起，挑戰中國在全球AI版圖中的地位。

近年來，中東國家積極擺脫對石油 經濟的單一依賴，試圖打造「後石油時代」的新國家形象。從沙國的「2030願景」，到阿聯酋設立AI部、卡達加速建設資料中心，中東以國家之力推動技術躍升。

川普 政府轉向現實主義外交路線，將中東視為「可控且重要」的戰略合作夥伴，解除拜登對中東科技出口的限制後，這些國家的發展潛能迅速釋放。

AI技術是一場高投入、高門檻的長跑競賽。在這個「燒錢」的時代，中東國家得天獨厚的「鈔能力」成為它們最大的競爭優勢。沙烏地阿拉伯阿美市值位列全球前列，阿布達比投資局、卡達主權基金全都手握巨額資金，可迅速調配至AI基礎設施、超級計算中心、半導體投資等關鍵領域。反觀中國，盡管具備「集中力量辦大事」的體制優勢，但在地方財政壓力與債務風險上升的背景下，科研投資趨於保守。面對中東國家幾乎不設上限的資金投入，中國的發展節奏正受到客觀挑戰。

歷史經驗也提醒我們，不應低估中東在知識生產方面的潛力。早在西元8世紀，阿拔斯王朝的「智慧宮」就已成為世界科學的燈塔，吸收翻譯希臘哲學、發展數學與天文學。那一段中東主導的知識時代並非偶然，而是國家體制與文化自信共同作用的結果。今天的中東國家正試圖復刻這一文明記憶，以科技振興再造「黃金時代」。

川普政府的政策轉向也是重要因素，在「川普2.0」任內，白宮放棄將「民主」作為評判盟友的單一標準，而轉向務實的地緣戰略考量。他將中東的君主政體與中國的威權制度區別對待，認為前者在全球治理中構成的風險可控，而後者則是系統性競爭對手。因此，美國對中東輸出高科技、轉讓關鍵技術乃至推動跨國科研合作，與此形成鮮明對比的是，中國則持續面臨來自美國的技術封鎖與人才流動管控。在這種「差別待遇」下，中東國家獲得了前所未有的發展窗口期。

更重要的是，中東國家雖然不是西式民主制度，卻在某些關鍵領域展現出意外的制度彈性。阿聯酋、沙烏地阿拉伯等國在建設科技新城、數字特區方面，管理機制靈活，給予科研機構和創新企業更大的試驗空間。這種「自由而不民主」的治理模型為AI發展提供了土壤。而在中國，隨著資訊審查與科研監管趨嚴，創新自由度受到一定程度制約。當思想空間趨緊，人才流動受阻，科技前沿的奇思妙想也可能受到壓抑。在AI這種依賴想像力與跨界協作的領域，自由空間的大小將決定創新的邊界。

AI的競爭不僅是算力與演算法的較量，更是制度安排、資源調度與全球戰略眼光的綜合比拼。未來十年，全球科技格局或將走向“美—中—中東”三極結構。中東是否最終能超越中國、躋身全球AI第二，仍有待時間檢驗。但它的追趕正在改寫長期以來「美中雙雄」的科技競爭格局。這個來自沙漠腹地的競爭者，正以資本、政策與全球人才為利器，走出一條科技強國的新路徑。對全球而言，這是地緣政治變遷的新篇章；對中國而言，這更是一場前所未有的戰略提醒。