傳統媒體與新媒體 誰消誰長？

言論是體現塑造民意的重要社會構成，而言論自由又與媒體生態息息相關。媒體形態的變化，對國家經濟、社會政治具有重大甚至是決定性的影響。

經過這幾年的觀察，世界的媒體形態發生了重大變化，即存在了數百年的傳統媒體已發生了巨變，並已經對社會的經濟、政治走向產生了決定性的影響。新媒體時代已經到來，可以從傳統媒體包括報紙、雜誌、電視、電臺等媒體數量的大幅減少，而以互聯網為依託的，包括文字視頻大量湧現，並占據了大眾注意力。

以美國為例，這些年每年有數十家報紙關閉或削減規模，僅2023年就有127家報紙停止出版。 全球報紙的種類和發行量、報紙的總印量也連續9年下降。 與此同時，傳統電視的開機率和收視率普遍下降，傳統電視觀眾群體逐漸老齡化，廣播電臺也面臨類似的困境，聽眾數量減少，廣告收入下滑。相反的，隨著博客、新聞網站、自媒體平臺的興起，互聯網上的文章數量急劇增加。各種類型的內容創作者都在互聯網上發布文章，分享觀點和信息。

視頻方面，視頻流媒體平臺如YouTube、TikTok、B站等吸引了大量內容創作者和觀眾。歐洲國家在訂閱型視頻流媒體領域的收入從2010年的1460萬美元，飆升至2020年的117億美元；中國2021年訂閱型視頻流媒體用戶數達到3億。

目前，傳統媒體中的最有影響力的「紐約時報」的訂戶數為1036萬，而 X 的馬斯克個人的粉絲數及閱讀訂戶即有2.05億之眾。除此以外，還有遍布網絡各社交平臺星羅棋布的自媒體，合計所擁有讀者觀眾，相比眾傳統主流媒體合計的訂戶數，更是多得多了。

2016年美國大選 ，直至投票前的最後一刻，主流媒體，包括主流民意調查機構，都幾乎一致認為民主黨候選人喜萊莉．柯林頓必然會取得大選勝利。最後卻出現了令他們驚愕的相反結果，政治素人川普 勝選，登上總統的寶座。2024美國大選年則更進一步證明這一點。川普憑著社交媒體自媒體的合力，大眾以自己獨立的判斷作出了選擇，結果川普以大比數獲勝，賀錦麗慘敗，再登總統寶座。

這個結果告訴我們，菁英階層、傳統主流媒體完全掉入了自己營造的信息繭房，他們忽視了社交媒體自媒體的影響力，當年競選美國總統的川普的政綱及個人形象，幾年間已在社交媒體自媒體中獲得了大眾的認可。這也說明，新媒體所體現的民意比主流媒體在表達民意方面更有影響力也更真實。

為了適應媒體環境的鉅變，美國新任白宮 新聞秘書上任後首場簡報會，宣布川普新一屆政府給自媒體、網絡新媒體等各平臺發通行證，讓其與傳統主流媒體平等參與白宮新聞發布會。這一決策預示著白宮在媒體准入方面的一次重大變革，自媒體和網絡新媒體將有機會與傳統主流媒體同臺競技，共同參與新聞報道和信息傳播，這也說明，自媒體已進入了新時代。2025年4月底，白宮舉行了首場網紅簡報會，李維特與網紅有趣互動，更進一步體現了美國行政當局緊跟潮流，適應新的媒體形勢。

有人擔憂自媒體發布的各種觀點各種聲音雜亂無章，甚至難免夾雜虛假信息，造成社會是非不分以至社會混亂，但這十數年的經驗證明，大眾自有辨別力，他們在總體上能夠辨別並正確取捨各種信息，最終作出正確的選擇。反而如不許各種意見出現，任由某些人或集團定義是非正確與否，不但不會減少片面訊息，更嚴重的是導致專制與獨裁。