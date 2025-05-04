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民調結果 為什麼與大眾觀感不同？

何必（加州）
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川普執政100天，成績單如何？這是大眾希望從沒有預設傾向的民調中，所得到結果。

4月底，由美聯社與MORC公共事務研究中心共同進行，還有NBC都做了調查並公布了民調結果，不出所料，民調結果又是川普創歷任美國總統執政100天民望新低紀錄。

以川普選前主張最力，也是國民最關注移民政策方面，即使川普這100天將非法移民進入降低了99%，調查結果仍顯示，與選前大眾支持率50%下降到46%，下降了4個百分點。他們提出的理由是，川普在驅逐非法移民方面做得太過分了。

民調還認為，亞裔、非裔、西裔反對移民政策的占60%，白人40%，這就更令人感到莫名其妙，而且有點擔憂了。據我對身邊的華人對川普推行非法移民的政策瞭解的態度，他們幾乎全部支持川普的移民政策，認為川普以空前的速度與力度遣返了大量非法移民，讓社區得以恢復平靜與安全，如果說他們還有不滿意的地方，那就是對某些勢力處處阻撓川普執政行為。而民調特別提示亞、非、西裔與白人在移民政策態度上的明顯分歧，讓人難免懷疑搞民調者暗藏製造種族對立的惡毒用意。

圍繞著川普百日執政的所謂民調，進而由所有舊媒體對川普的群起的一陣鋪天蓋地的圍攻潮。令人難免產生對民調公正性的懷疑。

據保守派媒體研究中心（MRC）稱，川普執政第100天前夕，美國廣播公司（ABC）、全國廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司的晚間新聞對川普總統的負面報導比率高達92％。

MRC分析了美國廣播公司（ABC）1月20日至4月9日期間播出的「今夜世界新聞」、「NBC晚間新聞」和「CBS晚間新聞」，發現其中有899篇報導，其中92.2%的報導是負面的，正面報導僅占7.8%。

顯然，這些舊媒體對川普及他推行的政策抱持的立場充滿仇恨，勢不兩立。他們為了維持過去民主黨的政策遺緒，不至於被川普新政所摧毀，已到了不顧一切，包括賠上舊媒體及民意調查機構信任的地步。

民調機構要有說服力，客觀公正取樣，科學的不帶偏見的分析，回應大眾所關心的問題，才是正道。目前的媒體、民意調查機構，要繼續在大眾中有市場，必須回到正確的道路上來。因為今天，大眾有許許多多獲取信息的渠道，他們更明白自己的眼前及長遠利益所在，對左派媒體的那一套說辭已有相當的辨識力，不是那麼容易忽悠的了。

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