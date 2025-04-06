史上帝國多被債務拖垮 美國會是下一個？

川普總統第二任期一開始就面臨到一個棘手的問題：美國債 務和赤字正在持續惡化。根據去年「國會預算辦公室」(CBO)預測，2025年財政年度聯邦預算赤字為1.9兆美元，但至二月底，美國財政年度才過了5個月，聯邦政府 預算赤字已經累積超過1兆美元。

自2004年以來，美國國債加速飆升，平均每10年翻一番，如今美國國債已高達36.3兆美元，超過中、日、德、英四大經濟體國債總和，估計美債在2030年將上看50兆美元。全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐最近警告：「美國正瀕臨「破產」危機，美國政府正在支付每分鐘高達200萬美元的國債利息」，雖然美國聯邦政府無法聲請破產重組，美國國會也可以讓聯邦政府繼續拖欠債務，從技術上來說，美國政府並不會破產，但美國可透過印鈔還債，這將導致美元大幅貶值，進而危及美元在全球儲備貨幣的霸主地位。

「冰凍三尺非一日之寒」，美國今天的債務問題是長期累積起來的。根據統計，自1913年以來，共和黨總統每四年任期增加約1.4兆美元，而民主黨 總統每四年任期增加1.2兆美元。正如「紐約時報」評論說的：「美國不斷膨脹的債務是共和黨和民主黨長期共同選擇的結果」。

美國政府的債務危機首先來自社會福利支出的節節攀升。社會福利支出主要是用於各種社會保障系統和政府供應的醫療保險，近年來，已占政府總支出的50%，而且逐年擴大。美國政治人物，不論是共和黨或民主黨，為了討好他們的選民，都不願意改變目前的社會福利政策，導致美國的社會福利支出如雪球般地愈滾愈大。

其次，美國國防經費過於龐大。美國2024年國防開支為8860億美元，超過全球排名美國之後10個軍事強國的總和。過去30年，美國多次出兵外國征戰，尤其是在小布希總統任期內的阿富汗戰爭與伊拉克戰爭，造成額外軍事支出高達7兆美元，國債由此雪上加霜。

同時，美國聯邦政府每年還要為國債付出高額利息，2024年的利息支付已達8920億美元。也就是說，聯邦政府去年的利息支出已經超過國防支出，而且這種情況還會繼續下去。知名歷史學家弗格森曾經提出過一個歷史法則：「任何大國，如果在國債利息上的支出高於在國防上的支出，它的偉大地位不會維持太久」，對於西班牙哈布斯堡王朝如此，對於19世紀的法國如此，對於奧圖曼帝國如此，對於大英帝國也是如此，而美國今天正受這個歷史法則的考驗。

一些美國歷史學者也警告，今天的美國與1500年前的西羅馬帝國有諸多相似之處，西羅馬帝國覆亡的主要原因就是當時靠政府福利生活的人越來越多，多達人口的三分之一，加上軍事開支龐大，導致財政入不敷出，債台高築，又逢通貨膨脹飆升，以致帝國經濟持續惡化，國力日衰，最終無力抵抗日耳曼民族的入侵而亡國。

解決美國債務問題是一個複雜而艱鉅的工程，需要民主和共和兩黨通力合作，而且要有壯士斷腕的決心，才能逐步化解美國債務問題。如果政治人物無法展現他的政治意志力，及時推出重大財務改革方案，聯邦政府的債務勢必會持續擴大，那麼美國恐將難逃帝國衰敗的歷史宿命。