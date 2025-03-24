我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄烏談判先提黑海停火 目標恢復航運安全

傳對等關稅範圍縮小 經濟可免衰退 道指大漲近600點

癢與癮 王鼎鈞創作啟示

黃子政／大學講師（高雄市）

現年百歲、旅居紐約的作家王鼎鈞日前接受世界日報專訪，暢談創作生涯與顛沛人生。這位橫跨時代的文學大家，以深刻的筆觸記錄人生百態，他的創作歷程既有顛沛流離的生命縮影，也是對文字無限熱愛的見證。

在專訪時，他以生動的比喻道出寫作的本質：「寫作是你養了個寵物，隨時想抱一抱，摸一下，看一眼，為了牠早回家又晚睡覺。寫作是一種癢，手癢，心癢，寫作是一種癮，就像菸癮酒癮。寫作是朝思暮想，千回百轉，才下眉頭，又上心頭。」這段話不僅展現了他的寫作態度，也為後輩寫作者提供了寶貴的啟示。

王鼎鈞於1925年出生山東，一生歷經戰亂、流亡與顛沛，這些經歷為他的創作提供了豐富的素材，也鍛造了他筆耕不輟的毅力。他年少時見證中國抗日戰爭與國共內戰，後隨國民政府撤退至台灣，再到美國定居，這些流徙的歲月使他對人生、社會與時代有著獨特的觀察。他的作品不僅是個人生命的紀錄，更是對整個華人社會的深刻剖析。

在「人生試金石」一書中，他曾寫道：「人生就是1場修煉，每一次苦難都是成長的催化劑。」這種對生命的體悟，使他的筆下既有歷史的沉重，也有哲思的輕盈。他的作品涵蓋散文、小說、回憶錄等多種類型，其中尤以回憶錄四部曲「關山奪路」、「昨天的雲」、「左心房漩渦」、「文學江湖」最為經典，被譽為華文世界最重要的回憶錄之一。

從王鼎鈞的專訪中可以看出，他視寫作為一種無法抗拒的內在需求，一種深入骨髓的癮。他形容寫作如同兼差，每天都得簽到值班，意味著寫作不是靈感來時才揮筆，而是一種日復一日的堅持。這與美國小說家海明威的寫作哲學：「寫作最重要的不是靈感，而是每天坐下來寫。」不謀而合。

王鼎鈞作品充滿深思熟慮的表達，從未輕率對待文字，這種對寫作的敬畏和執著，使他能夠在華文文壇占有一席之地。他對文字珍愛與依戀，對他而言，寫作不僅是創造，更是一種情感上的依靠，一種精神的寄託。

這樣寫作觀念無疑是對後輩寫作者提供了很多重要的啟示。亦即寫作是一種長期投入，所以他用「兼差」來比喻寫作，提醒寫作者不能依賴靈感，而應該像職人般每日耕耘。這與美國作家史蒂芬金的建議不謀而合：「每天寫2千字，不論好壞，先寫再說。」

有趣的是，他認為寫作同時也是一種情感的寄託，並以現代人「養寵物」的生活比喻寫作，顯示出寫作者與文字之間的深厚情感。這提醒人們，真正動人的作品，來自於作者對生命的真誠感受，印證了美國詩人羅伯特．弗羅斯特說的：「沒有淚水的文字，不會感動讀者。」

另外，他還說寫作是一種無法抑制的需求，形容寫作如「癢」與「癮」，這真是沁心入骨的說法，使人印象深刻。宛似英國小說家喬治．歐威爾的體悟：「寫作的衝動，就像一種內在的強迫症，無法擺脫。」說明真正的作家無法放棄寫作，因為寫作已成為他們的生活方式。

王鼎鈞的創作人生，從戰火紛飛的動盪歲月，到筆耕不輟的晚年，都展現出他對文字的執著與熱愛。他的創作態度提醒後輩寫作者，寫作不是偶爾為之的消遣，而是需要耐心、毅力與深厚情感的投入。他的生命經歷與寫作哲學，可說是華文世界的寶貴遺產，也是所有熱愛寫作者的最佳典範。

王鼎鈞 寵物 華人

上一則

中國批評李嘉誠 為何沒有道理？

下一則

人類的作家王鼎鈞 為我解迷茫

延伸閱讀

AI時代「7大鐵飯碗」免怕失業 薪資穩定、需求高

AI時代「7大鐵飯碗」免怕失業 薪資穩定、需求高
封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)
封面故事／專訪百歲王鼎鈞 談寫作、說野心、聊懺悔 (6QA完整版)

封面故事／專訪百歲王鼎鈞 談寫作、說野心、聊懺悔 (6QA完整版)
封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

熱門新聞

「一洲焦點」談本周美國及國際大事。(歐新社、路透、世界新聞網)

一洲焦點／川普小澤通話、北京為運河發火、甘迺迪檔案

2025-03-19 14:04

川普想再崛起 卻可能導致霸權崩落

2025-03-18 02:00

川普震撼下 亞洲國家各尋生路

2025-03-20 02:00

賴十七條敵國論 再掀反中備戰說

2025-03-21 02:00

中國批評李嘉誠 為何沒有道理？

2025-03-24 02:00

汽油跌破3美元 未必是好消息

2025-03-23 02:00

超人氣

更多 >
Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃
老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事

只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事