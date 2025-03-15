忠誠度擴大臨檢 所為何來

2月間，陸委會展開一系列集體性的忠誠檢核，首選對象為軍公教人員，看似名正言順，但其執行方式卻難謂適切。該單位於2月11日去函國防部 、教育部、銓敘部、行政院人事行政總處等機關，促請協助宣導所轄人員不得赴陸設籍、領用中國護照、申領中方身分證、定居證及居住證。

照常理，此一「查緝行動」應該聚焦在新任或擬聘用人員，不宜擴及現職人員，以免出現不當溯及既往情事。眾所皆知，初任軍職者受制於「先查後用」原則，必須遵循國防法的規範，即「從事及參與國防安全事務之人，應經安全調查。」公務人員任用的嚴謹程度也不遑多讓，擬任者必須受到公務人員任用法暨施行細則的拘束，外加銓敘審定程序的監控。教育人員的任用也「應注意其品德及對國家之忠誠。」這三類人員其初聘作業對於忠誠義務均有所顧及，不免好奇，政府針對彼等反覆施行忠誠檢核，所為何來？

其次，陸委會並未謹慎行使行政裁量權。上述公函寄發10天之後，該單位再度行文要求具結對象「應包含各機關（構）、學校現職約僱人員、約用人員及技工、工友、駕駛、駐衛警，及政府所屬之法人、團體、公營事業機構等相關人員。」無疑是忠誠檢核的擴大臨檢，將參加勞保、領取勞退的大批勞工也納為對象。後者的薪資水準或權利義務有別於三類人員，卻因為身處同一工作場域而被列為清查對象，稍有閃失即可能遭受懲處。這項行政舉措的法理依據為何？

忠誠檢核的執行也出現了差別待遇甚至是雙重差別待遇，有失公允。陸委會在公函中嚴厲警告：「現職軍公教人員如向中共有關部門提出申領，其行為不但違反忠誠義務，其距離實質違法及違背對中華民國 效忠之風險已達政府不能承受之狀態。」然而，「國家興亡，匹夫有責」，為何獨將軍公教列為清查對象？該單位既然心存「不能承受之狀態」的顧慮，為何對公校 的教育人員要求簽名具結、表態效忠，私校聘僱的職業同儕則倖免？效忠國家理應「公私不分」才對，不是嗎？

現今執政者屢屢喊出「台灣社會沒有分裂的本錢」的口號，甚至不惜遂行清理門戶之舉。陸委會對於忠誠檢核措施似乎樂此不疲，表明未來將常態化甚至擴大對象和範圍。這種行政魄力可能會把人民拉得更近，也可能推得更遠。畢竟，台灣社會雖然沒有分裂的本錢，卻有分裂的事實。

（本文取自3月16日聯合報民意論壇，作者為大學教師）