反貪典範？腐敗其中…且看賴政府威權如何進化

英國牛津大學教授布萊恩．卡拉斯在著書「腐敗：獨裁者與他們的產地」中警告說，有些掌權者努力學習威權，而變得更濫權，是因他的策略進化了，使政府更擅長掩飾真相與腐敗。下列台灣環境現況，或可窺知執政者策略進化的端倪：

其一，前總統馬英九 日前到內政部 移民署接受約談，其理由是馬英九基金會去年底邀請中國大學師生團來台訪問，其中一位女大生團員受訪時，恭喜中華隊獲得棒球世界冠軍，而說出「中國台北」名詞。有媒體認為，公部門過於小題大作；同時，也推測馬辦被約談之舉，恐是政治風暴來臨前的醞釀。

其二，賴政府近日要求全體軍公教人員具結沒有領用中國身分證件等，已有在野人士認為具結之舉違法，媒體評論說「台灣距離過去的戒嚴時代還有多遠」？

前兩項作為，顯現賴政府樹立「抗中保台」威權的立意，也透露出抗中作為的進化。其進化策略已由口頭告誡（或稱宣告），漸進至具體遏止的層次；從前蔡政府說「沒有一個人，必須為他們的認同道歉」，如今無論中國大學生的言論，或者台灣藝人赴陸發展而被動配合北京的言語，都已被操作而進化至國安層級。

其三，國際透明組織（簡稱TI）2月時公布2024年全球清廉指數，台灣得分67分，全球排名25。有媒體以「台灣上升至25名歷來最佳」為題報導這則新聞，筆者要釐清的是，2022年台灣得分68分，但2023年退步1分為67分，2024年與2023年同分67，近兩年的67分與2022年相比，是退步或稱沒有進步，何來「歷年最佳」呢？媒體資料還引用公部門的一段話，這段話是「台灣推動機關採購廉政平台成為全球反貪典範」，但去年監察院就農業部進口雞蛋 弊案指出，至少浪費民脂民膏5億多台幣(1518萬美元)。

台灣近兩年清廉得分比2022年退步，但排名卻上跳3名到25名，最大主因是台灣與奧地利及法國三國的得分均為67分，同列25之故。請問，清廉真的是歷年最佳嗎？小小蛋荒都束手無策，「全球反貪典範」之說又豈能服眾？

賴政府重大行政施為之時，請多透明揭露真相，尤其是經掩飾設計的施政策略，表面進化了，但腐敗極可能藏身其中。

（本文取自3月13日聯合報民意論壇，作者為靜宜大學企管系終身特聘教授）