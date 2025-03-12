暴虎馮河 誰把台灣推向戰爭邊緣

這幾日賴清德 總統的兒子是否有服兵役又成為朝野攻防的話題，原因在於在美國的巨大壓力之下，傳出美方要求台灣義務役要從1年延長到2年，且明年國防預算需提高到5%的GDP。2022年「紐約時報 」曾報導，美國急欲將台灣打造成一個巨大武器庫，因此不論台灣如何歌舞昇平，台灣人民距離戰爭愈來愈近已是不爭事實。

這其中有兩個最主要的因素。一是美國在背後煽風點火，二是民進黨 政府以抗中作為保衛政權的主要籌碼。台灣人，特別是年輕人，一定要有心理準備，如果選擇支持民進黨「抗中保台」，就必須要有上戰場赴死決心。至於賴總統的兒子到時候會不會回來為保衛台灣而戰，那都是多此一問。

美國參院外交委員會通過的「台灣政策法案」，可以讓美國介入台灣的軍事決策規畫和國防計畫的落實與評估，等同間接接管台灣的國防軍事。AIT與USAID更曾經資助沈伯洋的「黑熊學院」，對台灣人民進行認知作戰。不但嚴重損害台灣家主權尊嚴，也更進一步把台灣推向戰爭邊緣。

美國為維護自身國際霸權，奉行單邊主義，動輒退群毀約，動搖全球互信合作基礎，頻頻制裁動武，導致多地動盪混亂，引發嚴重人道主義災難。且習慣指責他國人權問題，卻無視自己國內少數族裔飽受歧視、婦女面臨嚴重暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待。「自以為天」的美式雙標，恰呼應美國用「自由人權的狹隘理解為框架」，以「稱霸全球的核心利益為標尺」，每年利用捕風捉影、道聽塗說的材料，拼湊出各國的人權報告，肆意歪曲貶低，卻對自身侵犯人權的斑斑劣跡視若無睹。

說穿了，美國從不是什麼正義使者，而是以強欺弱、投機現實的國際流氓。美國一直在全球各地製造恐怖平衡與區域動亂，因為不這樣做，武器要賣給誰？過去近半世紀的國際動盪，美國軍火商是最大獲利者，美國媒體、智庫、政府遊說團體最大的挹注者，也是美國軍火商。

民進黨政府對以美國為首的西方民主陣營言聽計從，並且為了保衛政權力「抗中」，將台灣塑造成站在第一線對抗共產中國的民主尖兵，殊不知現今美中對抗從來不是為了民主價值與自由人權，而是為了世界霸權與經濟殖民。賴總統不知利用理性與智慧「保台」，卻一味暴虎馮河，利用聳動的義和團口號洗腦支持的群眾，無疑會將台灣帶入險境。

中美對抗，爭的是世界霸權。台灣對美國的唯一功能，就是扯中國的後腿。美國既不敢主動挑起戰端，便只會拚命把台灣往火線推，冀望兩岸擦槍走火好有機可乘。民進黨政府及那些天天對中國嗆聲的政客、名嘴、覺青、網紅們，在抗中保台的民粹大旗下胡亂跟風支持美國，只能說是台灣人自己的悲哀。

（本文取自3月13日聯合報民意論壇，作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）