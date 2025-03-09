勸賴不介入罷免 狗吠火車

綠營推動「大罷免 」正風風火火展開，前副總統呂秀蓮 特別呼籲賴清德 總統不應介入，以維持國家元首的高度。呂秀蓮的呼籲會否淪為「狗吠火車」？台人不妨拭目以待。

呂秀蓮接受網路節目訪問時直言，現在藍綠黨派發起全面性罷免，根本毫無道理，只讓人覺得是選完不認帳，那以後還得了？每年都要選舉，每年都要搞罷免，絕對不是國家之福，更浪費國家資源。呂秀蓮並說大罷免應該要縮小打擊面，如果是大家公認不能忍受的立委，那就明確列出違法失職等理由；若只因為不同黨就統統罷免，這會失焦，如果每年選完舉又要罷免，台灣就會自己搞掉自己。

呂秀蓮的話非常有理，特別是她對賴清德的「勸告」，猶似暮鼓晨鐘。然而，已「全面開火」的大罷免行動，似已箭在弦上，難有叫停可能，而賴清德在大罷免潮扮演的角色顯然備受質疑。尤其在「228事件78周年中樞紀念儀式」上，賴清德的致詞不僅全程使用台語，更指控228是「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，犯下滔天罪行」，引起高度爭議。

228中樞紀念儀式是中央政府主辦的官方活動，而且由總統親臨主持，參加者除了228遺族代表、各界民間人士，更有政府官員、民意代表等，活動並對外公開，有眾多國內外媒體到場採訪。總統的致詞，不只是對在場參加者的講話，更透過媒體報導對全國乃至國際傳播，應使用正式且通行全國的官方語言，即國語。因而當日賴清德致詞全程使用台語，且在致詞中嚴厲指控已故總統，根本是有意將紀念儀式當成民進黨的造勢活動。

228事件的事實真相為何？迄今官方並未有正式定論，蔣中正的角色與功過也待釐清，賴清德所謂「獨裁者蔣介石犯下的滔天罪行」不知憑藉何來？是其個人的片面認知，抑或是逢迎的政府機關提供不實資料誤導，致使賴總統竟然公開對前總統作非理性的誣詆。而無論原因是前者或後者，套句賴清德在228當天的用詞，那是「不負責任、不應該的行為」。

在大罷免的風潮中，賴清德在228紀念儀式的偏頗、激情言論演出，讓人合理懷疑是項莊舞劍，意圖為大罷免加溫。但以如此嚴肅的歷史事件做為大罷免的柴火，卻是自貶身價、自失國家元首格調，也失去了人民信任。

無可否認，賴清德身兼民進黨主席，推動國政的思維難免會有黨派立場；但因他是國家元首，在黨派利益之外更應思考全民與國家利益，亦即國政推動必須以全民與國家利益為先，而非以民進黨的利益為先。呂秀蓮所謂「賴清德不應介入大罷免」，即是基於良心之言。

不過，呂秀蓮儘管苦口婆心，只怕在黨派利益優先的政治文化下，結果將是「言者諄諄，聽者藐藐」啊！

（本文取自3月10日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）