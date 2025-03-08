由台積電投資論川普政策

「若晶片不在美生產，川普 威脅至少課稅25%」為世界日報3月4日的大標題，並謂最壞情況…台灣和台積電 分開看，還是淪為可被犧牲的籌碼。

為了避免25%的高關稅，台積電總裁魏哲家宣布增加對美投資1000億。但是川普被媒體問及是否能夠保護台灣，如果中國欲拿下台灣，川普回答曖昧，稱如果台灣出事，美國也會有很大影響力，仍然沒有明白表示對台灣的安全保證。

這也就是他過去從商的一貫作風；建築商替他蓋好的大樓之後，他拖欠費用的方法之一為宣告破產，建築商也拿他沒辦法而平白損失。台積電在美擴大投資，也不要抱太大期望美國對台灣安全的保護。

除了以關稅要脅台積電就範之外，川普還要求台灣繼續買美國的武器，在拜登任內購買的一些武器交貨時間仍然遙遙無期。更有甚之，收到的貨中，居然有已經發霉的防彈衣。要求台灣購置軍備以及延長役男服役至一年，不也就是要求台灣自保嗎？

同樣地，近日烏克蘭 總統澤倫斯基訪問白宮，欲商討以稀土及石油交換美國對烏克蘭安全的保證。川普想獲得這些重要物質，但是沒有聽進澤倫斯基的要求，結果鬧得不歡而散。筆者認為也將是一個川普開的空頭支票。目前川普已經決定停止對烏克蘭供應武器。

筆者認為川普政策的可信性不高，在利益交換下他總會占上風，尤其台灣受到關稅的威脅沒有選擇。烏克蘭則是大軍壓境彈盡援絕，希望美國能夠介入促使停戰；川普認為「任何人有求於我，就得聽我使喚」他霸凌對方的做法毫不手軟。對川普持有幻想的國家應該即時清醒，自力更生為唯一之途。