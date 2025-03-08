我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

由台積電投資論川普政策

薛永康╱托倫斯

「若晶片不在美生產，川普威脅至少課稅25%」為世界日報3月4日的大標題，並謂最壞情況…台灣和台積電分開看，還是淪為可被犧牲的籌碼。

為了避免25%的高關稅，台積電總裁魏哲家宣布增加對美投資1000億。但是川普被媒體問及是否能夠保護台灣，如果中國欲拿下台灣，川普回答曖昧，稱如果台灣出事，美國也會有很大影響力，仍然沒有明白表示對台灣的安全保證。

這也就是他過去從商的一貫作風；建築商替他蓋好的大樓之後，他拖欠費用的方法之一為宣告破產，建築商也拿他沒辦法而平白損失。台積電在美擴大投資，也不要抱太大期望美國對台灣安全的保護。

除了以關稅要脅台積電就範之外，川普還要求台灣繼續買美國的武器，在拜登任內購買的一些武器交貨時間仍然遙遙無期。更有甚之，收到的貨中，居然有已經發霉的防彈衣。要求台灣購置軍備以及延長役男服役至一年，不也就是要求台灣自保嗎？

同樣地，近日烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮，欲商討以稀土及石油交換美國對烏克蘭安全的保證。川普想獲得這些重要物質，但是沒有聽進澤倫斯基的要求，結果鬧得不歡而散。筆者認為也將是一個川普開的空頭支票。目前川普已經決定停止對烏克蘭供應武器。

筆者認為川普政策的可信性不高，在利益交換下他總會占上風，尤其台灣受到關稅的威脅沒有選擇。烏克蘭則是大軍壓境彈盡援絕，希望美國能夠介入促使停戰；川普認為「任何人有求於我，就得聽我使喚」他霸凌對方的做法毫不手軟。對川普持有幻想的國家應該即時清醒，自力更生為唯一之途。

川普 台積電 烏克蘭

上一則

台積電成美積電？ 台灣焦慮倍增

下一則

關稅是否有效 未來一個月是關鍵

延伸閱讀

川普演說 主流民調多數肯定 CBS：76%贊同 CNN：44%正面評價

川普演說 主流民調多數肯定 CBS：76%贊同 CNN：44%正面評價
川普稱奪格陵蘭、巴運河 格總理：才不賣 巴總統：又撒謊

川普稱奪格陵蘭、巴運河 格總理：才不賣 巴總統：又撒謊
加墨汽車關稅 川普給予1個月寬限期

加墨汽車關稅 川普給予1個月寬限期
美加元首通話 川普酸杜魯多：想藉矛盾繼續當總理

美加元首通話 川普酸杜魯多：想藉矛盾繼續當總理

熱門新聞

「一洲焦點」談川普國會演說等本周重要新聞。(世界新聞網)

一洲焦點／川普2.0成績單、烏道歉軟中硬、聰明的台積電

2025-03-06 17:35

歷史性關稅大戰 中國恐無力對抗

2025-03-03 01:00

不一樣的美國 一切都是錢、錢、錢

2025-03-04 01:00

美國債務問題 沒有想像中嚴重

2025-03-02 01:00

美烏談判爭吵破局 和平充滿未知

2025-03-01 01:00

美對中國禁運晶片破功 亡羊難補牢

2025-03-05 01:00

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對