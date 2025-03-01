川主宰大局 習斯人獨憔悴

川普 競選總統時聲稱若當選可以24小時內叫停俄烏戰爭。川普上任後雖然停戰沒有這麼快，但和談即上路，密鑼緊鼓進行，在川普統籌安排下俄烏停火和重建烏克的談判即將簽約。

這場戰爭是由俄國軍事入侵而挑起的，普亭是個戰犯，澤倫斯基 領導的是衛國戰爭，誰是誰非不容置疑。問題是時任美國總統拜登領導無方，北約支持不力，令這場戰爭拖足三年，俄烏互有死傷，戰場上俄方略處有利地位，烏克蘭 慘遭蹂躪成半個廢墟。

川普總統夠力，接過拜登留下爛攤子，採取強硬辦法，目的逼俄烏雙方回到談判桌上。美俄先恢復彼此接觸，定下談判框架，然後威逼利誘澤倫斯基坐下來參加談判和接受停戰條件。澤倫斯基一些行為和言論曾引起川普不滿，如以睡覺為由冷待到訪的美國財長，稀土開採上出爾反爾。這都是澤倫斯基抬高談判籌碼的姿態，引起川普的憤怒。最終在川普主導下俄烏雙方讓步，準備參加會談，停戰協議簽署露曙光，重建烏克蘭有希望。

美俄關係會改善，北約得到教訓，增加國防預算，自行擔起保衛歐洲的責任。德國保守派勝選，美德可以建立友好關係。川普聲譽日增成為世界公認領袖。烏克蘭的稀土在美國支持下得到開發及使用權，達到保衛自身安全的目的。烏克蘭資源豐富，科學文化水平不差，核子工業有基礎，原有一間鋁製品廠如果復工生產，產品足夠美國使用。

川普最終目的結束俄烏戰爭，然後集中力量，將重點放在亞洲，築成第一和第二島鏈對付頭號敵人中國。

2022年2月普亭親往中國張家口冬奧會，與習近平會面後得到習支持而放膽行事，揮大軍入侵烏克蘭，大量軍用物資透過北韓轉運到俄國，北韓金正恩也派出1萬人軍隊到烏克蘭蹭熱鬧。

川普上台後，習近平一直摸不清川普套路和行事方式，對俄烏戰爭不敢莽動。王毅仍停在「中美戰則兩傷和則兩利、否則中國要奉陪到底」的戰狼外交語言。中國國內經濟問題多多，國際政治舞台上朋友不多，形同被孤立，要想彎道超車真的不容易。

世界趨向和平，美國在川普總統領導下，英法等北約國家也隨之配合起舞，準備與美組成維和部隊參予重建烏克蘭計畫。美歐同盟成功在望，這邊廂習大大顯得斯人獨憔悴，窮途末路又一人。