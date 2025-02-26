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強權BBQ 烏克蘭別為我哭泣

鄭自隆（台北市）
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「阿根廷別為我哭泣」（Don't Cry For Me Argentina）在1996年由瑪丹娜唱紅，內容是講描述阿根廷前第一夫人伊娃裴隆Eva Peron（有譯為貝隆夫人），一生顛簸的故事，其實歌詞不用變動，只要把阿根廷改為烏克蘭，成為Don't Cry For Me Ukraine，就適合澤倫斯基來唱。

澤倫斯基下台，烏克蘭被強權出賣，是指日可待的事，俄烏戰爭爆發3周年當天，聯合國大會通過烏克蘭提出的「譴責俄羅斯侵犯烏克蘭」議案，呼籲俄國立即撤軍並將侵占領土歸還。聯大有193個會員國，決議表決時獲得93票同意，18票反對，包括中國在內共有65票棄權；但美國與俄羅斯站在一起，連同北韓、白俄羅斯及另外14個跟俄國關係密切的國家投下反對票，背棄烏克蘭。

假設台灣仍是聯合國成員，賴清德總統會指示駐聯合國大使如何投？是絕不「疑美」，和美國緊緊靠在一起，投下反對譴責俄羅斯的票？還是秉持3年前初衷，「今日烏克蘭，明日台灣」，站在當年所謂「正義」的一方？

歐洲疆域劃分有其歷史紛擾，烏克蘭在9世紀時建立了第一個，叫「基輔羅斯」的東斯拉夫國家，12世紀被蒙古人入侵，14世紀被波蘭王國和立陶宛公國統治，17世紀中期建立烏克蘭哥薩克酋長國後，和沙皇簽約，成為俄羅斯保護國，至18世紀被俄羅斯帝國徹底吞併；19世紀時，烏克蘭大部歸屬俄羅斯帝國，部分屬奧匈帝國和波蘭，20世紀20年代，烏克蘭成了蘇維埃聯邦的加盟國，二次大戰後成聯合國創始會員國，1991年烏克蘭宣布從蘇聯獨立。

請問如此複雜的歷史糾葛，誰能主張烏克蘭的「固有領土」是什麼？弱國的領土只是強國BBQ（barbecue）上的肉，誰強，誰就可以在餐桌上動刀動叉；雅爾達密約，美英放手讓蘇聯在戰後壯大，蘇聯壯大後，美英再以鐵幕視之，進行圍堵，世界紛擾至今，孰令致之；強權介入，見好就把持分食，見不好就放牛吃草，自生自滅，英國入侵印度，戰後留下克什米爾成了印巴衝突根源；中東何嘗不是，川普大帝居然要加薩走廊，空其地徙其民，留下的又是百年紛擾。

美國是白人國家，川普很多新政，細看都是白人至上，但川普大帝對待同屬白人的加拿大、格陵蘭、烏克蘭都不手軟，在大帝眼中筆尖大的台灣，除當戰爭的刺蝟島外，會有什麼護持價值？想想「今日烏克蘭，明日台灣」，令人不寒而慄。

強權的BBQ，烏克蘭不是第一個，當然也不會是最後一個，台灣，兩大之間難為小，當然要平衡靈活押注，獨沽一味，不准疑美，以後就會輪到我們唱Don't Cry For Me Taiwan。

（本文取自2月27日聯合報民意論壇，作者為政治大學傳播學院兼任教授）

烏克蘭 白俄羅斯 聯合國

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