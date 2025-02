強權BBQ 烏克蘭別為我哭泣

「阿根廷別為我哭泣」(Don't Cry For Me Argentina)在1996年由瑪丹娜唱紅,內容是講描述阿根廷前第一夫人伊娃裴隆Eva Peron(有譯為貝隆夫人),一生顛簸的故事,其實歌詞不用變動,只要把阿根廷改為烏克蘭 ,成為Don't Cry For Me Ukraine,就適合澤倫斯基來唱。

澤倫斯基下台,烏克蘭被強權出賣,是指日可待的事,俄烏戰爭爆發3周年當天,聯合國 大會通過烏克蘭提出的「譴責俄羅斯侵犯烏克蘭」議案,呼籲俄國立即撤軍並將侵占領土歸還。聯大有193個會員國,決議表決時獲得93票同意,18票反對,包括中國在內共有65票棄權;但美國與俄羅斯站在一起,連同北韓、白俄羅斯 及另外14個跟俄國關係密切的國家投下反對票,背棄烏克蘭。

假設台灣仍是聯合國成員,賴清德總統會指示駐聯合國大使如何投?是絕不「疑美」,和美國緊緊靠在一起,投下反對譴責俄羅斯的票?還是秉持3年前初衷,「今日烏克蘭,明日台灣」,站在當年所謂「正義」的一方?

歐洲疆域劃分有其歷史紛擾,烏克蘭在9世紀時建立了第一個,叫「基輔羅斯」的東斯拉夫國家,12世紀被蒙古人入侵,14世紀被波蘭王國和立陶宛公國統治,17世紀中期建立烏克蘭哥薩克酋長國後,和沙皇簽約,成為俄羅斯保護國,至18世紀被俄羅斯帝國徹底吞併;19世紀時,烏克蘭大部歸屬俄羅斯帝國,部分屬奧匈帝國和波蘭,20世紀20年代,烏克蘭成了蘇維埃聯邦的加盟國,二次大戰後成聯合國創始會員國,1991年烏克蘭宣布從蘇聯獨立。

請問如此複雜的歷史糾葛,誰能主張烏克蘭的「固有領土」是什麼?弱國的領土只是強國BBQ(barbecue)上的肉,誰強,誰就可以在餐桌上動刀動叉;雅爾達密約,美英放手讓蘇聯在戰後壯大,蘇聯壯大後,美英再以鐵幕視之,進行圍堵,世界紛擾至今,孰令致之;強權介入,見好就把持分食,見不好就放牛吃草,自生自滅,英國入侵印度,戰後留下克什米爾成了印巴衝突根源;中東何嘗不是,川普大帝居然要加薩走廊,空其地徙其民,留下的又是百年紛擾。

美國是白人國家,川普很多新政,細看都是白人至上,但川普大帝對待同屬白人的加拿大、格陵蘭、烏克蘭都不手軟,在大帝眼中筆尖大的台灣,除當戰爭的刺蝟島外,會有什麼護持價值?想想「今日烏克蘭,明日台灣」,令人不寒而慄。

強權的BBQ,烏克蘭不是第一個,當然也不會是最後一個,台灣,兩大之間難為小,當然要平衡靈活押注,獨沽一味,不准疑美,以後就會輪到我們唱Don't Cry For Me Taiwan。

(本文取自2月27日聯合報民意論壇,作者為政治大學傳播學院兼任教授)