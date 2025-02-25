歐洲向右轉 顯現美價值輸出成功

德國 大選結束，整體來說是朝右轉，不但保守派的基督教聯盟贏得將近30％的選票，連極右翼政黨德國選擇黨（AfD）都囊括了20％的選票，正式「主流化」成為德國政治中不可忽視的一股力量。選前，馬斯克與美國副總統范斯 的大力助選，從選舉結果看來是奏效的，美國積極對歐洲的價值輸出也似乎是成功了。

以往，歐盟 標舉「歐洲價值」，並以此作為統合的信仰與入盟標準。「歐盟之父」之一的讓．莫內曾說過：「我們並不是要組建一個國家聯盟，我們是在把人民團結起來。」這種團結是建立在「歐洲憲法」導言中強調歐洲是「在多元中統一」。「多元統一」被認為是歐洲之所以成為歐洲最精闢的表述。「歐洲聯盟基本權利憲章」在前言中就陳述：「在創設一個前所未有的緊密聯盟的過程，歐洲人民決意在共同價值上共享和平的未來。」重申歐洲的統合是價值的統合。

什麼是歐洲價值呢？在「歐盟基本條約」第二條載明歐盟乃是「基於對人之尊嚴、自由、民主、平等、法治、人權以及少數民族權利的尊重而創立」，各成員國必須為一個「多元、無歧視、包容、公正、團結及男女平等的社會」。歐盟對此不但引以為傲，更企圖加諸在他國之上，像是對台灣廢死議題，歐盟就多次表態，並曾與監察院長、人權委員會主委陳菊會面提出相關呼籲。

但自從川普重返白宮，不但諸多價值行徑與所謂「歐洲價值」大相逕庭，其政治盟友馬斯克也積極支持英國、荷蘭到德國的民族主義右翼政黨。馬斯克不僅公開舉出類似納粹敬禮的手勢，還支持德國極右翼歷史觀，放棄「自虐」的歷史敘述。他還多次表示AfD是德國希望，以視訊參加了AfD的競選造勢大會。

川普副手范斯在慕尼黑安全會議上的演講更是美歐價值觀的正式決裂。范斯嚴厲批評歐洲言論自由與移民政策，並反對德國對極右政黨設立禁止組聯合內閣的防火牆。范斯的演說揭開了大西洋兩岸的差異已不是烏克蘭的安全問題、北約的軍費準備，而是價值差異，或說是關於「偽善」與「能力」的問題。

歐洲這些建制派標舉的價值不是沒有雙標，同樣是被國際刑事法院通緝的普亭與內唐亞胡在歐洲的待遇就不同。口口聲聲要幫助烏克蘭，歐洲自身難保對達成和平一籌莫展。經濟壓力與移民困擾使歐洲愈來愈支持右翼民粹主義。在川普團隊鼓吹下，所謂的「歐洲價值」有被連根拔起的危機。日前德國右派與極右派已在移民議題出現合作，極右派正在從見不得光的邊緣走向正常化甚至主流化。

以往美國喜歡對一些國家做價值輸出，甚至政體變革，但多發生在一些發展中國家或前蘇聯國家。這次美國卻對歐洲民主國家指指點點，公然與歐洲價值唱反調，從德國大選看來，這波價值輸出似乎多少收到了成效。

（本文取自2月26日聯合報民意論壇，作者為退休大學教師）