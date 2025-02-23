我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了

演員工會獎得獎名單看這裡 「魔法壞女巫」獲5項提名

中共對科技業及富商的態度變了？中民企座談會弦外之音

楊穎超（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

首先，把中共與私企對立起來的概念是不準確的。相關分析潛台詞多認為兩者對立，前者一直提防打壓後者。這既受1979年前中共看待私企角度影響，也有西方現代化理論裡，資本家與民主相伴而行的影子。由此討論中國政企互動，除了一些學術作品還提到地方型發展國家外，多把中央到地方政府視為掠奪者，或僅是坐享其成。帶著上述眼鏡看座談會，就是把背景描述集中於若干之前解釋為打壓民企的政策，再稱馬雲出席等現象，象徵中共對科技行業及巨頭的態度發生了變化。

然而，經改多年水乳交融，華人文化的關係社會，早已滲入了中國的官商互動。由座談會參與私企主名單來看，固然有呼應習強調的「新質生產力」部分，外界較少提到的參與發言者之一，也包括新希望集團董事長劉永好等傳統產業代表。

從破除外界偏見觀察，劉特別之處，不僅是有農業集團董事長身分，還在於他是隨著經改政策，第一代興起發家的私企主。中國經改成果多元豐碩，中共對私企主不會僅只是掠奪或壓迫者，劉的存在有不言而喻的意義。

但是，劉被報導的主業並不特殊，甚有眾多國企競爭，他是怎麼發家致富的？

這就要留意他的其他背景。劉也是中國民生銀行第二大股東。該銀行是經改後第一家主要由民企發起設立的中國全國性股份制商業銀行。中共對金融風險一向謹慎，劉的政商關係有多好，可想而知；此外，早在94年，劉就發起了「光彩事業」的扶貧倡議，這是非常著名的中國先富階層試圖弭平貧富差距的活動，此次劉的出席，也提醒大家不要忘了習對「共同富裕」的關切。

其次，外界對馬雲出現的解釋，言下之意是暗示過去中共對私企、科技業存有打壓心態。如此反智的政權在當代存在，還有能與世界首強較量的實力，這是難以想像的。

當年馬雲發言批評金融監管被約談後，不少消息把此解釋成私企巨鱷挑戰習的權威、中共高層震怒，要拿馬雲的阿里巴巴集團開刀。也就是因為將之視為政商鬥爭，才會出現諸如認為中國正轉向1950年代的強硬路線，那時的中共消滅資本家，把資本主義傾向當作體質缺陷的結論。

但其實馬雲案牽涉的是金融，背後有重要地方政府與中央政府基金支持，這非關科技或政商鬥爭，而是政府部門利益的較量。也因此，阿里巴巴元氣未傷，馬雲還可以重返習眼前，沒有重蹈改革前他的私企主前輩被整肅的覆轍。

對中國經濟的觀察，不能受制於意識形態。這次座談會有許多值得關注之處。例如許多出席者受惠於「中國製造2025」計畫。

該計畫於2015年公布，曾因被美國點名遏制而趨低調，現在看來，規畫執行有眼光魄力；而座談會後發改委推出對策，真顯示出地方政府缺錢問題嚴重。這方面雖有地方政府專項債券等政策鋪墊，但恐怕還要等重新理順具中國特色的政企關係，經濟才能有新高峰。

（本文取自2月24日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

中共 馬雲 華人

上一則

USAID金援台灣團體 曝美博弈布局

延伸閱讀

習肯定民營穩經濟 瑞銀：結束整頓科技業 學者憂再被拋棄

習肯定民營穩經濟 瑞銀：結束整頓科技業 學者憂再被拋棄
美中科技戰下救經濟…習近平會科企巨頭 馬雲成座上賓

美中科技戰下救經濟…習近平會科企巨頭 馬雲成座上賓
新聞眼／貿戰前夕…習近平會8大咖 背後沒說的3個不變

新聞眼／貿戰前夕…習近平會8大咖 背後沒說的3個不變
馬雲亮相習近平民企座談會惹關注 螞蟻上市觸礁之後首次

馬雲亮相習近平民企座談會惹關注 螞蟻上市觸礁之後首次

熱門新聞

「一洲焦點」談川普的俄烏政策、政府效率部。(路透、新華社、世界新聞網)

一洲焦點／川普外交政策背離、DOGE省錢還給納稅人？

2025-02-19 14:18

川普新政震撼美國 喜憂參半

2025-02-19 01:00

被美國孤立 歐洲危機當頭

2025-02-20 01:00

馬斯克野心勃勃 想用千億買AI霸權

2025-02-17 01:00

「今日烏克蘭，明日台灣」憂慮再起

2025-02-21 01:00

川普的烏戰策略 北京的擔憂和機會

2025-02-18 01:00

超人氣

更多 >
3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA
林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折

林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折