美威逼、陸利誘 莫忘台灣優先

基於川普 1.0的抗中色彩，不少人在美國大選前樂觀期待川普2.0將會保台。只是川普二次就任美國總統後，台灣安全議題還沒上到白宮橢圓辦公室的「堅毅桌」，台灣半導體產業就已在川普關稅 地圖砲的掃射下首當其衝。儘管賴總統已召開國安會議商討因應，但值得注意的是，若單純只想在美中爭霸情境下選邊站並不難，最難的是如何在滿足川普世界霸王夢的同時，還能確保台灣利益、堅持地位對等、維護人民尊嚴。

從川普1.0開始，美國將中國視為萬惡之首並不意外，「中國製造2025」與「一帶一路 」正雙管齊下侵蝕美國的經濟實力和國際政治影響力，因此要讓美國再次偉大，川普對內將會不計成本地推動美國製造，對外則會將戰略地理當成金錢併購甚至武力掠奪的對象。尤其經過川普1.0的難以預測後，川普2.0已經可以定義為「可以預測的不可預測」。前段所謂的可以預測，指的是川普重視「價錢」勝於「價值」，民主、多元、包容已不再是普世價值；至於後段所謂的不可預測，則是指川普面對其他國家妥協方案的接受程度，所以包含關稅在內的各種軟硬工具，都只是為了實現美國再次偉大的當然手段，至於通膨、失業的全球衝擊則是在所不問。

近期川普大開關稅地圖砲，包含多次直接點名台灣半導體產業；儘管川普的竊取言論既不合理又悖於事實，但從川普對待加拿大與墨西哥的態度就可發現，未來不再有所謂的「友美」，川普2.0只在乎「美國」，尤其當「中國製造2025」即將達標的時候，川普的商人邏輯應當可以預測，要想推動「美國製造」來對抗，撿現成的一定會比腳踏實地從頭做起更快。因此，在非美即敵的情境下，台灣政府的劇本推演儘管困難，但或許回到初心，凡事秉持台灣優先，就是最理性的選擇。

對外方面，川普2.0在上任前就釋放出掌控戰略領地的構想，不排除以武力占領格陵蘭及巴拿馬運河。儘管此舉在傳統自由民主秩序中看來瘋狂，但從川普1.0開始、經歷拜登政府到現在，已經有更多國家注意到中國透過「一帶一路」掌控全球交通戰略要道的野心。儘管「一帶一路」推出之時，在檯面上標榜共商共建共享的精神、以融資貸款與工程技術協助當地開發大型基礎建設、追求雙邊共贏，對於發展中國家頗具誘因；但事實上，未來50年甚至到99年，全球海陸戰略要道、乃至於部分國家的水電基礎設施，都將在中國的掌控之下。因此除了有能力談判者已陸續退出一帶一路計畫（例如義大利），近期在川普積極清理戰場下，巴拿馬也將退出一帶一路計畫，而且未來還可能擴大（例如秘魯）。

儘管美國將中國視為難以共存的敵手，但是從「美國製造」對抗「中國製造」，從「占領戰略領地」對抗「一帶一路」，就可發現川普與習近平的統治思維邏輯卻是出奇地相似；差別只在於美國是明白地使用關稅威逼、中國則是暗地裡包裝經濟利誘，各自都在試圖引導世界新秩序的建立。當美中在變動的世界新秩序中爭奪霸主地位時，台灣正面對最艱困的挑戰；如何能在保有台灣利益及尊嚴的前提下，同時滿足川普的美國利益，又能對抗中國侵略野心，或許最好的思維就是莫忘初衷、台灣優先。

（本文取自2月19日聯合報民意論壇，作者為大學助理教授）