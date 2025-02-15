加徵關稅只會使物價上漲

「川普 將加徵鋼、鐵、鋁25%關稅 」為世界日報2月16日的標題。美中貿易戰恐全面爆發。關稅爭端若未化解，中國反制10-15%的關稅即日起生效。

關稅的目的，起源於「保護主義」；抵制進口商品，使其增稅後的高價讓本國產品在價錢上有較高的競爭力。這只是一個理想，行得通嗎？對於美國經濟以及消費者有何影響？

美國進口商的業主不會在成本上有何損失，因為新增的關稅只會加在物價上，消費者首當其衝毫無選擇。對於美國而言，其製造業已經落後，美國工資為進口國員工的數倍，加上工會動輒罷工 ，成本上也不易控制。

川普將加徵25%鋼鐵鋁的關稅，這些是製造汽車以及建築業非常重要的材料。洛杉磯最近的大火燒掉兩個城鎮，損失高達數十億美元。可喜的是善心機構以及人士捐款不後人，目前已達到4.5億元。但是離重建需要的資金太遠，加上重建需要的鋼筋、鐵架、鋁窗等材料需多付在增稅前原價的25%，可說是雪上加霜，使重建難上加難。

至於美國的汽車製造業，已經大幅落後韓、日以及中國，其產品在品質上比美國車優良，其價格消費者也能接受。對美國汽車來說，如果鋼鐵材料再加上25%進口關稅 ，在價格上更難競爭。換言之，在美國本地製造的鋼鐵鋁無法供應需要的足夠材料、且無法取代，同時也抵制不了加了關稅的材料進口。去年三大汽車公司在罷工的威脅之下大幅加薪，加上現在材料價錢的增加。後果不敢想像。

在經濟學上，有所謂的Competitive advantage，可以翻譯為「競爭優勢」也就是說：任何國家能夠把產品做得好、價格又便宜，就讓它做，因為抵制並不能增加自己在品質及價錢上缺少的實力。在此並不是說美國要放棄汽車製造業，但是增加關稅對美國汽車業毫無好處。總言之，扶助美國製造業在保護主義下行不通，而且在對方反制之下只會兩敗俱傷。