賴總統偷選舉更偷民心

台灣總統「依據憲法賦予的權責」將召集五院院長會商國政，以增進院際協調與合作。既然是賴總統的「召集」，應是指賴總統依據憲法第44條「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」的權責。但行政院發言人卻表示「希望院際協商解決的議題尚未具體盤點」，可見還不知賴總統要解決甚麼「爭執」；何況，憲法增修條文定有「行政院向立法院負責」及解決兩院間爭執的憲政程序，讓人不免質疑賴總統為了大罷免 ，除「偷走了選舉」外還要「偷走民心」。

法國總統馬克宏 去年6月主動解散了國民議會，但重新改選的結果卻不如其意，總統所屬政黨和盟友組成的「總統聯盟」淪為議會內第二大勢力。馬克宏連任成功後組成「少數政府」，施政本已顯得步履蹣跚，而解散議會重新改選後的「總統聯盟」，距離席次過半仍十分遙遠，但他仍然組成「少數政府」。也因此，去年9月馬克宏任命新任總理時，有項民調顯示55％的受訪者認為「總統偷走了選舉」，74％受者訪認為「總統輕視選舉結果」。

台灣憲法本文及增修條文建構的「修正式內閣制」和「半總統制」，均多取法自法國。但即使是法國第五共和建構的半總統制，仍係以議會內閣制精神為基本框架。故而，半總統制中的總統職權，偏重於凝聚全國之「統」的功能，而政府施政之「治」的功能，則仍以議會民主的運作為核心。由此可知，儘管馬克宏2022年經二輪投票後獲得58.6％得票率連任成功，但議會改選後其所任命組成的政府，卻不再遵循曾有三次經驗的「左右共治」，終而遭致民眾批評為偷走了選舉。

比較兩國憲法的規定，法國總統遠較台灣總統擁有更多的實權。如法國總統不僅是內閣國務會議的主席，更可主動解散國會，這都是台灣總統所無之權力。但台灣總統在實際憲政運作中，卻遠比法國總統更加強勢，且更近似於總統制的總統。因此，賴總統已幾近是政府5權中「4.5權」的實質上最高行政首長，加上也是政黨政治運作中的執政黨主席，「院際協商」也必然流於僅具宣傳的意義。

日前才挺過議會不信任案的法國總理貝胡，是去年12月中旬才新上任，也是馬克宏去年度任命的第4位總理。一般的觀察認為，馬克宏雖曾受到一些反對派要求辭職，但他仍強勢任命組成的「少數政府」，應是幾10年來未見之政局不穩定的病灶。

然而，賴清德 抓住了台灣民眾仍存留「普遍王權」的心態，才會以總統的道德制高點，從小年夜談話時起就呼籲「朝野和諧」和「社會團結」。而他真正的目的是要「偷民心」，讓台灣民眾相信在野黨造成不和諧和不團結，未能配合總統領導執政。更荒謬的是，行政院長卓榮泰曾說「不能放任每一次的表決就是62對51，就那11個人在主導國家，這是非常危險的」，也是為正當化「大罷免」而偷民心。

民進黨政權想訴諸民心的是，民選總統擁有執政權，但立法院的在野黨卻「作亂」。故而，大罷免可讓民進黨有機會贏得立法院過半席次，為國家進步而掃除總統執政的障礙。在此邏輯中，全然無視「少數政府」缺乏民主正當性的問題。馬克宏偷走了選舉，賴清德更還要偷走民心。

（本文取自2月9日聯合報民意論壇，作者為民主文教基金會董事長）