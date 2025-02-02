川普、魯比歐與中國民主化

川普 就職美國47屆總統，對於主張實現中國民主化的人來說，對他不敢抱有太多期待。因為他曾經把八九民運稱作是「騷亂」，對中共 鎮壓表示「欣賞」，他不在意維吾爾和香港的人權，甚至一再討好習近平、稱是好朋友，說普亭和金正恩與他互相喜歡。在台灣問題上，他認為台灣只是一個筆尖，而中共是辦公桌，還說過如果中共犯台就加它百分之二百的關稅。如是而已！

這都充分顯示川普是一個看重權勢和利益的生意人，在「美國優先」的原則下，也許他可以做得很好，但在國際舞台中，只怕他會遭到諸多非議。對於川普的評價，兩極對立，仁智互見，結果究竟如何？未來四年中是否會有所改變？人們且拭目以待。

但是川普任命的國務卿魯比歐 卻不同凡響，是一位被中國海外民主派極為讚賞和推崇的人士。他自從2011年當選參議員以來，多次提出和推動譴責中共的人權法案，如香港人權與民主法案，2020年維吾爾人權政策法案，法輪功保護法案等，他也曾親自會見中國大陸海外異議人士，表示堅決譴責中共獨裁和對大陸民運的支持。在台灣問題上，他名列友台前茅，一慣捍衛台灣民主制度，反對中共武力犯台，態度極為堅決。中共官方為此十分惱怒，兩次將他列入制裁的黑名單之中。

魯比歐是佛羅里達州的參議員，作為古巴人後裔，其家庭對卡斯楚實行的共產獨裁制度具有親身體會。筆者曾數次訪問邁阿密的小哈瓦拉市區，那裡多是因為苛政猛於虎、先輩們不得不逃離古巴的移民，政治勢力極為龐大，凡提起共產主義，無不深惡痛絕，也是古巴人的幸運，邁阿密南邊的Key West島離古巴只有60海里，為投奔自由的勇士們提供了先天的條件。

費人思考的是，川普不會不了解魯比歐對待中共的強硬立場，又深知美中關係的重要性，為何非要提名一位對華鷹派當國務卿呢？這也許有兩種可能，一是兩手策略，自己當白臉，讓魯比歐當黑臉，又拉又打，軟硬兼施；另一個則是拿魯比歐當擋劍牌，以減少國會制裁中共的強大壓力。筆者希望是前者，若果不然，除非魯比歐另覓中道、委屈求全，兩人怕沒有能完成四年任期就會分道揚鑣了。