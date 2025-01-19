川普擴張主義與習近平統一台灣

川普 2.0版還未上演，其強權政治思想早已在各國鬧的沸沸揚揚。經過各大媒體火上加油之後，一個令人生畏，令世界緊張，甚至恐懼的強勢總統即將誕生。從川普揶揄小土豆，要不然加拿大成為美國第51州，揚言要收回巴拿馬運河的控制權，要改墨西哥灣名字為美國灣等，最大爭議還在於川普揚言要買下格陵蘭 島。

這引起歐洲各國的強力反對。因為川普在2019年就提出過要買格陵蘭島，現在舊事重提，大家已經意識到川普並不是隨口說說而已，而是十分認真。

1月20日川普舉行總統就職典禮，正式成為美國第47任總統。從川普當選到就職典禮這一段時間裡。我們已經明顯看出來，現在的川普與2017年初入白宮時的川普，有明顯的不同。

川普已經脫離了「素人」，「瘋子」總統的形象，而成為一個豐富經驗的總統當選人。川普從著重美國國內經濟，到現在重新布局全球政治經濟秩序，這個過程反映了川普強勢作風，讓美國再一次偉大，並不是僅僅讓美國經濟實力保持世界領先，更重要的是川普要改變二戰以來美國主導的世界秩序。

他認為隨著中國經濟崛起，中國試圖改變現有世界秩序威脅到美國的霸權地位。因此，川普這次回任總統，就把戰略核心放在以擴張美國的版圖為目標，企圖通過強勢力量包括經濟，政治，乃至武力侵占某些具有戰略地位的地區和國家，建立全新的、沒有中俄參與的國際秩序。或者說，邊緣化中俄的國際新秩序。川普讓美國再一次偉大，就是通過徹底壓制中國，削弱俄羅斯，以鞏固和加強美國全球霸主的地位。

但是，這種強權政治具有相當的挑戰性。一方面，川普孤立主義與擴張主義的強勢主張，一定會遇到美國盟友的抵制和強烈反對，首先加拿大、墨西哥及歐盟成員國等紛紛表態堅決反對。加拿大要成為美國第51州的可能性應該比較低。墨西哥灣改為美國灣估計阻力不大。對於巴拿馬運河收回管理權，在法理上說不過去，但是以美國強大國家實力，應該問題也不大，至少川普可以為美國貨輪經過運河，爭取到最好的收費價格。

但是我們不能忽視北約謹慎應對川普購買格陵蘭島的言論，具有更深層次的考量。因為大家都看到一個嚴酷的現實，氣候變化使得北極圈提早出現冰融現象。北極附近很快會成為亞洲通往歐洲的海上新通道。而中俄聯手開闢這條通道有著天然的優勢，因此歐洲或北約受到來自中俄威脅的可能性會大幅上升，美國通過購買格陵蘭島，從法理上占領格陵蘭，或許應該合乎歐洲各國的國家安全和經濟利益。

另一方面這會給中俄傳遞一個錯誤訊息。美國可以為所欲為地擴張領土，中俄當然也可以。這使得俄國入侵烏克蘭提供更多的口實，甚至普亭借機入侵附近鄰國，繼續擴張俄國版圖，這不是不可能。但是全世界最擔心的還是川普擴張主義給中國武力統一臺灣提供正當理由。因為臺灣對中國來講實在太重要了。從地緣政治來看，臺灣處在第一島鏈的核心位置。從國家發展戰略高度來看，臺灣是中國成為海洋大國最重要的橋頭堡，只有統一台灣，中華民族大復興才有機會實現。

臺灣自古屬於中國，這是不爭的事實。從1949年中華人民共和國成立以來，中國共產黨雖然沒有實質統治過臺灣，但全世界90%以上的國家都承認臺灣屬於中華人民共和國。這是國際外交的現實。如果川普奪回巴拿馬運河控制權，買下格陵蘭島，或加拿大成為美國第51州，只要其中某一項成為現實。那麼，習近平 武力統一臺灣就是順理成章了。

到時候，中國遇到國際輿論的壓力相對減少很多。這無疑給習近平提供一個有利於出兵攻打臺灣的國際大環境，全世界在川普強權政治陰霾下，消除了習近平由於擔心國際制裁，而遲遲不敢決定武力統一臺灣的顧慮。

川普擴張主義還會讓習近平錯誤地認為，美國會減少保護臺灣的力度。如果美國繼續強硬協助臺灣，對付北京武統臺灣的話，那麼，美國在國際道義上就站不住腳，為什麼美國可以入侵他國，而中國僅僅是為了完成國家統一而已。如此一來，美國在國內的反對武統台灣的聲浪會減弱，因為美國無法在國際舞臺上自圓其說。

川普擴張主義還會助力習近平解決國內政治經濟社會矛盾，提供一個良好機會。習近平透過武統臺灣，一方面可以轉移內部矛盾，更容易激發民族主義情緒，凝聚共識一致對外。另一方面，隨著美國晶片等高科技制裁力度加大，而臺灣正好又是全球高端晶片生產重鎮。如果拿下臺灣，中國晶片科技一步跨越美國制裁的門檻，甚至，還有機會超越美國成為世界最先進晶片大國。反過來，有可能反向制裁美國。這可謂一舉多得。