借鑑捷克、南韓經驗…台面對新憲訴法 大法官稍安勿躁

台灣司法節當天數萬名台灣民眾上街頭訴求司法正義，而就立法院否決行政院為憲訴法所提之覆議，民進黨 團欲再提出釋憲及聲請暫時處分，更觸及此庶民關切議題。新法縱使上路，憲法法庭低度運轉一如以往，然因在任大法官 不到新法規定之最低出席門檻10名，暫無法作出違憲判決與暫時處分裁定。

有論者認為大法官可趁法律生效前或生效後，基於程序自主權，違背程序從新法理，取巧用舊法作成暫時處分凍結新法。大法官若自蹚渾水，非但不是總統所稱「更大的民主」，更是冒天下之大不韙，讓大法官的公信力蕩然無存，戕害權力分立。

蔡前總統日前赴捷克，演說「透過民主團結克服威權威脅」；捷克憲法法院院長亦來台演說，闡釋過度積極的憲法法院是危險的，須經常強調自我克制的必要性，應瞭解其在解決政治問題上的輔助角色；當被要求作出決定時，則須充分發揮其權威，理性、公正並有充分論據，審判時唯一衡量的基準是合憲性。

捷克前述思維，反應在2004年3月的暫時處分。該國大法官15人，要10名才能開會；若要宣告法律牴觸憲法，至少要9人支持，和台灣新法規定類同；但捷克憲法法院法尚規定「憲法法院在第12名法官宣誓就職後開始履行職責」，故裁定暫停全體會議程序，直至大法官增至12名，其後於同年6月22日裁定繼續訴訟程序。

捷克此舉，是基於「為維護訴訟程序的正確性和公平性，並努力不危及憲法保護措施」，憂慮人數不足的憲法法院，無法確保憲法裁判的公正。該國憲法法院，實無愧於全球第一個違憲審查特別法院之名。台灣大法官亦曾於前年往捷克取經，應吸取捷克憲法法制之運作精髓，而新法正是與捷克交流之豐碩成果。

韓國大法官全額9名，也遇缺位問題。組成多元，由總統、國會、大法院各提名1/3的憲法法院，為審理彈劾 案而於去年10月暫停7人出席才可審案的規定，後因代總統任命兩位大法官、增至8名，前述暫時處分已無維持必要。7人出席規定依然合憲，甚至將於近日裁決代總統遲未任命另一名大法官是否違憲；然韓國暫時處分是基於保障被彈劾者個人權利，且因憲法法院審理各級官員彈劾案，才依法例外介入，和台灣情況完全不同。

基於捷克前述思維，面對新憲訴法，大法官應稍安勿躁，靜待行政、立法兩權的互動結果，補齊大法官更臻大法官多元公正的意旨。

新法規定總統應於2個月內補提名是釋字632號解釋意旨，立法者解決憲政機關人事青黃不接的適當機制，甚至比前述捷克裁定暫停訴訟程序近3個月的時間還短；捷克可允許近3個月的青黃不接，韓國為保護被彈劾人訴訟權所下的暫時處分也僅維持兩個多月，難道台灣竟然連幾天都不許？

大法官切莫打開潘朵拉的盒子，甚至違反不告不理的原則「自告自理」。捷克與韓國法制嚴守權力分立、司法公正之精神，深值吾人思索。

（本文取自1月14日聯合報民意論壇，作者為東吳大學法學院專任客座教授）