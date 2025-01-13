執政不走正路 台國軍人才留不住

2021年《經濟學人》曾指出台灣是世界上最危險的地區，台灣國軍志願役軍人賠錢退伍人數竟然暴增，部隊的編現比亦呈現逐年下降趨勢，顯然軍方留不住基層中堅幹部。國防迫切危機不容怠懈，否則破口擴張，將難以彌補戰力罅隙。

國防部 探究原因是由於少子化、民間企業徵才等，然最重要的卻是兩岸關係惡化、執政當局把軍人當作工具賺取政治紅利；把不吭聲的國軍當成笨蛋，當下的國防部有苦難言。在黃埔軍校百年慶祝大會，竟然將黃埔力量分化成「真假黃埔」，顯示台灣國軍在執政黨眼中，只是不講出口的米蟲而已。退休 後出路狹窄，不聽話再砍年金，台灣政府不保障軍人權益，誰願意幹一輩子軍人？

總統川普即將上任，台灣不可避免被拉到抗中第一線，兩岸擦槍走火機率增高。當軍人，上戰場保家衛國是理所當然，然為誰而戰？為何而戰？披著中華民國 國號掩護台灣共和國，不正在進行嗎？講台獨主張可以，講統一就要被出征成中共同路人；不是被禁足，就是要接受檢調單位偵訊，更嚴重的是被檢控者禁止對外發話，只能任由媒體操弄。「竊鉤者誅，竊國者侯」，有的禁不起打擊就走上絕路，令人惋惜！

國防部表示，朝提高留營意願、提升招募成效等方向邁進，這些都是官話；在「抗中保台」政治大環境下，想要讓年輕人留在軍中服務不是件容易的事。選舉期間對岸發射衛星，國際上早就公布發射地點、時間與路徑，國防部硬要發布飛彈警報，這種世界級造假詐騙烏龍事件，竟然也可獲民眾支持，誰還會想留在軍中幹活？

俗話戲謔說，好男不當兵、好鐵不打釘；政府想留住軍人的最好方法，就是執政要走正確的路！大環境的政治氛圍穩定，台灣國軍就不怕人才出走，反而會吸引優秀的年輕人投入軍旅。

（本文取自1月14日聯合報民意論壇，作者為退伍軍人）