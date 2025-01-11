川普攪亂地緣政治 台貨幣政策須穩健…應聚焦全球供應鏈重整

從川普 MAGA團隊釋出的政策訊號來看，似乎持續強調強硬手段，意圖以保護本土利益為先，包括大幅提高關稅 、重啟邊境管制，甚至更嚴厲的驅逐非法移民措施。這些作法雖能在短期內爭取部分勞工與保守派選民的支持，但對國際貿易環境與跨國企業的供應鏈 配置，恐將造成持續且深遠的衝擊。

墨西哥、加拿大與中國等與美國貿易往來密切的國家，其貨幣在面對美國可能徵收高關稅或其他形式的關稅壁壘後，已經出現顯著貶值。若這些國家被迫啟動關稅報復或讓貨幣進一步走貶，全球供應鏈的洗牌恐將持續擴大，不僅影響美國企業的海外布局，也對全球跨國企業的投資策略帶來風險。關稅戰所造成的企業營運成本與通膨風險將同步走高。零售與製造業者若將成本轉嫁給消費者，物價勢必上漲，進而使內需市場承受壓力。

在財政與貨幣政策方面，川普若推行大規模財政刺激，包括減稅、基礎建設支出等，的確能在短期內帶動就業與成長，提振選民與企業信心。然而，赤字的快速擴張將推高政府舉債水位。同時關稅短期所帶來的通膨，聯準會可能被迫減緩降息以抑制高漲的物價。英國多家投行預測，今年美國的GDP成長率可望達2至2.5％，在G7中依舊名列前茅，通膨率維持在約2％。換言之，今年美國經濟雖可能有短暫的亮眼表現，但背後累積的中長期風險也在同步加劇。再者，美國若持續在全球市場上推動「美國優先」，削弱多邊合作與國際分工，不但難以建立更穩固的國際市場，也將動搖科技產業與創新的根基。

川普的保護主義和貿易摩擦升溫，同樣對高度依賴出口的台灣帶來壓力。若美中貿易戰重新加劇，台灣恐面臨供應鏈危機與更高的關稅成本。然而，危機也孕育轉機：美國對中國科技產業祭出制裁或對中企進行更大壓力時，可能促使全球供應鏈重整，使台灣有機會成為新一輪供應鏈配置的核心樞紐。當國際企業為了分散風險而重新尋覓生產基地時，台灣若能善用在半導體、電子產業上的優勢，以及高度完整的上下游生態系，或許能吸引更多關鍵投資及合作夥伴，進一步躍升為區域供應鏈的關鍵角色。

不過，在政府財政赤字快速飆升、貿易衝突頻繁的全球環境下，台灣仍須保持穩健的財政與貨幣政策。川普政府透過減稅與政府效率部門削減支出來刺激經濟，雖短期內預計成效顯著，但後續如何控制龐大的變數仍是一大隱憂。對台灣而言，決策者必須認清全球經濟變化的複雜性，既要抓住科技革命與市場轉移帶來的成長機會，也要謹慎評估地緣政治風險，避免被捲入過度對抗的陣營。特別是在金融與貨幣市場聯動愈發緊密的時代，任何政治或外交衝突都可能瞬間引發資金外流或匯率波動。

川普新團隊上台，無疑為2025的世界經濟投下一顆「不確定性炸彈」。川普政府雖然傾向保護主義，但美國經濟在今年仍展現出不容忽視的潛在成長動能。若能妥善處理國際貿易與移民等敏感議題，新政府也有重新展現影響力的可能。或許台灣無法完全掌控每一次政策波動，但透過多方資訊與周全布局，仍可期許在挑戰與不確定性之間，找到最合適的應對之道。

（本文取自1月12日聯合報民意論壇，作者為英國台灣商會秘書長、英國凱普諮詢執行董事）