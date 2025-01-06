美對華歷史 中共轉看友好面向

喜從媒體得知，新年之後，中共有關美國對華歷史改為多看其友好面向，以求舒緩中美兩強相爭為世界和平帶來的緊張。本文擬由馬關條約台灣主權移轉略述美國之友華面向。

以往對馬關條約的清廷割台，頗多以為美國駐華公使田貝勸李鴻章割台，而由美籍顧問科士達協助完成。筆者剛指導師大歷史所碩士生羅振宸完成17萬字碩士論文《馬關條約與台灣割讓：由清朝角度重探美國角色》，提出不同看法。振宸除參用很多大陸近年出版之清朝決策檔案，也用了中研院歐美所蒐藏手寫美國外交文書及科士達藏在美國普林斯頓大學之手寫檔案。加上諸多近年研究，梳理美國之角色如下：

一、在清廷求助下美國提供斡旋

眼看海陸兩戰皆敗，日軍攻下遼東半島與山東威海衛，都城岌岌可危，慈禧太后準備議和。先有英國準備促和，為日本 所拒，其他各國均表觀望。

恭親王奕訢與總理衙門眾臣請求田貝促和。請求時徵引1858年中美天津條約，美國在中國遭國際困難時提供斡旋之條文。此條文為他國與清朝所訂條約所無。田貝回報美國國務卿葛禮山時，葛卿亦以斡旋為限。斡旋僅止於居間媒介，調停則參與談判。在危急存亡關頭，清廷在11天內授權李割地。

二、清廷所聘之科士達協助還遼與減賠

李所聘科士達曾擔任美國駐外使節，曾協助諸多國家訂定條約，在美國也曾協助中國處理華人 受歧視問題，而由清廷在與其長達10年合作基礎上聘用。科士達當時為日方視為親華。因談判以英文進行，科士達代擬約稿。日方原擬逐條提出約稿，李鴻章受傷後，接替談判的李經方要求全文提出。科士達建議洩漏割地部分條文，其一大影響是使俄國及早得知要割取遼東，而籌劃干涉還遼有成。台灣割讓事，清廷請英國干涉無果。

科士達另參與爭取賠款由3億2減為2億。對日本要求免課釐金，亦堅拒有成，中國也保留關稅自主權。清廷外有日軍壓境，內有西北動亂，難以遷都，新軍難以再戰，台灣抗日軍頻起，無人願承擔台灣交割重任，科士達協助李經方在戰火中完成，保全大清，也保住中國。清廷一直到1907年擬定戰爭規範之海牙保和會，仍以科士達為中方代表。

三、美國近代對華帝國主義以外的理想主義

美國1853年對日本的培理開關，雖與英國的鴉片戰爭一樣都訴諸船礮外交，但1861至65年的美國內戰，使美國到1880年代再展開對華外交時，已是相對歐洲諸多國家的後來者。美國在國際上的外交地位仍低。對華政策力求避免列強瓜分中國。此次單獨促和而不願與他國聯手，即因由於此。此有中美雙方利益考量在。另外，美國對其民主制度相當自豪，有著將之輸入中國之白種人負擔。這種美國取代帝國主義之理想主義，也見於1919年的威爾森主義。

翻讀國史館在呂芳上館長任內出版之《開羅宣言的意義與影響》，可見開羅會議的召開及會議中羅斯福與邱吉爾對中國非常不同的態度，也與羅的理想主義有關，不但使中國成為二次大戰的戰勝國，也使中國成為聯合國創始會員國。台灣主權因此在台北（中日）和約移交中華民國 。條約中照會第一號使此約以中華民國有效統治範圍內之領土為實施範圍，也為日本及各盟國與中華人民共和國之後交往預做準備。美國於1971年以前雖不願兩個共產大國同在聯合國，但這前後開始的尼克森主義及1979年的卡特建交，都與美國前述理想主義有關。這個過程中爭取召開開羅會議而由日本取得台灣主權之中華民國，值得中華人民共和國尊重。

（本文取自1月7日聯合報民意論壇，作者為中研院近史所兼任研究員）