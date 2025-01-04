莫坐視陸委會曲解法律…談陸配參政打紅線擦邊球、膽子愈玩愈大

台灣有立委認為內政部 解除具陸配身分的南投縣前議員史雪燕職務，有「新兩國論」嫌疑，並提及所有大陸地區人民就是中華民國 的國民；陸委會發言人跳出來稱，這跟兩國論毫無關係，並引行政院去年5月函釋指出關於大陸地區人民是不是中華民國國民一事，《入出國及移民 法》規定很清楚，所謂中華民國國民是指具有中華民國國籍，居住台灣設有戶籍，或在台灣的無戶籍國民。

陸委會發言人的言論，似乎未重視憲法與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（《兩岸條例》）規定、模糊行政院函釋與立委說法意旨；且系列主張頻打兩岸紅線擦邊球，中共反應如何值得注目。

首先要指出，為維護台灣憲政秩序，《兩岸條例》及相關解釋判例，對大陸地區人民與台灣國民身分關係已有規範，不僅要求入籍者放棄對岸戶籍，參政規定更嚴。但此次解除史前議員職務的理由，卻是官署引《國籍法》等，認為史雪燕有台憲法秩序所不承認的國家國籍，這就是在講兩國；而官署所提的行政院函釋迴避了司法判決關於《兩岸條例》規定意旨的引用，只說國民身分的認定，「不能僅用函釋來替代」。政院函釋恐有爭議。

其次，筆者認為陸委會發言人有模糊行政院函釋與立委說法意旨之嫌，是因為六年多前，一名陸籍男子來台觀光遭路燈電擊身亡，家屬提國賠訴訟，台灣高雄地院依據法務部82年函，以及《兩岸條例》第二條第二款及第四款規定意旨，認定大陸地區人民也屬於中華民國人民，判決國賠。

行政院為此做出解釋，焦點放在大陸地區人民並不具有台灣國籍，非屬中華民國國民，自不享有或負擔國民的權利義務。但在史雪燕案中，談的是擁有台灣戶籍的陸配參政，陸委會高層發言如果從就事論事觀點來看，是在打迷糊仗。

第三，根據權力分立原理，立委代表民意，法院判例則有守護憲法、伸張人民權利功能，行政院的絕大多數見解無法拘束其他機關，反之其他機關則有權拘束行政院。此次行政院下屬單位正式發言卻率爾指稱其他憲政機關說法錯誤，應該指正。其正當性與合法性基礎不足。

第四，《入出國及移民法》、《國籍法》主管機關為內政部，目的之一在規範移民事務；陸委會為統籌協調或處理包括各機關辦理《兩岸條例》等事項之協調審議，此次卻忽然跳出來表示意見，未免撈過界。陸委會如能依《兩岸條例》提出見解會更好。

說到底，行政官員表面在談法理，但立委立論基礎是憲法、法律、法院判例及相關解釋，行政機關卻說人家是錯的，底氣其實是自恃當前民意。要提醒官員的是，民意有很多面向，最多數民意是要兩岸和平，如果不顧民意所嚮，萬一擦槍走火，事後是要追究責任的；當然，此前提是在人民依理性做出判斷，因此也要提醒人民，政府依法行政是底線，如果坐視官員曲解法律，將來膽子愈玩愈大，後悔也來不及了。

（本文取自1月5日聯合報民意論壇，作者為大學教師）