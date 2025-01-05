美國優先與H-1B簽證互不相容？

最近，印度裔互聯網企業家克里希南在回覆馬斯克時，建議其領導的「政府效率部」研究取消技術移民綠卡的上限，引發反移民的川普支持者和右翼人士的「圍攻」，進而掀起了一場關於H-1B簽證 政策的爭論。

以蘿拉·盧默、妮基·海理、安·庫爾特、馬特·蓋茨等為代表的川普忠實支持者。他們堅持「美國優先 」的議程，擔憂H-1B簽證的擴張會破壞移民限制目標，影響美國本土勞動力的發展。必須像遣返非法移民 那樣，終止該項簽證；而以馬斯克為首的矽谷一眾高科技公司包括老闆和被僱傭者，則認為美國在某些領域，如工程、信息技術等方面，頂尖人才的數量並不充足。這部分人才大有必要引進。以半導體行業為例，到2032年，該行業將需要超過16萬名工程師，實際需要的人才可能是這個數字的兩倍。

馬斯克強調，面對人才短缺的現實，美國要確保在全球競爭力上的優先，就必須招募全球各地的頂尖人才，讓這些人才為美國所用，而不是被競爭對手所用。川普在這件事上，發推表示支持馬斯克。

深入探討，這次爭論其實涉及兩個方面。一是優先美國人就業與H-1B簽證是否相矛盾相排斥？二是非法移民與H-1B簽證的人是否應該劃等號，而廢除該項簽證及相關移民政策後，下一步如何實施更有利於美國繼續領先世界？

美國優先可以作為川普的當選口號並作為施政綱領，但如何理解美國優先？是應該首先安排完國內人員就業才可以招募外來人員，還是在大多數普遍崗位招募國內人員，部分專業領域國內人才不足時，同時招募外國人才，並行不悖？我認為應當是後者。

美國優先是一項大的國策，在一些缺人才的領域或國內不能完全供給必須人才時，向外利用外國人才，同樣是美國優先的選項，因為美國優先的含義包括在更多領域領先世界，人才短缺，尤其是前沿科技領域人才短缺，就不能做到令美國再次偉大。美國再次偉大是美國優先的最終目的。只有這樣理解美國優先，才是完整的，全面的，深刻的。美國現在具有吸引全世界頂尖人才的制度優勢，為了保持這種優勢，按美國的需要讓全世界的優秀人才優先供給美國，這也是美國優先並讓美國再次偉大的題中之義。

第二個問題是H-1B簽證者與非法移民是不是都等於是非法入境者，要像遣返非法入境者那樣廢除H1-B項簽證？H-1B簽證者是否與非法入境者一樣占用了納稅人的資源，造成了社會治安問題？兩者顯然不能，更不應相提並論。

H-1B簽證屬於有規範、有審批，是美國需要、有限期的入境者，每年國家移民局有指標限定；而非法入境者既無審批手續還大量佔用納稅人的資源，每年用於安置及為他們提供福利，就是一個非常可觀的數目。因非法入境者人員構成複雜，不少在當地曾有犯罪記錄，他們的到來，造成了美國不少社會治安問題，更有不友好國家的間諜混在其中，對國家造成安全威脅。以去年為計，非法入境者達到千萬者之眾。該數目與6.8萬H-1B簽證者不能同日而語。還有，非法入境者消耗納稅人的資源而H-1B簽證者是國家稅收提供者。如果說現在還有什麼問題，應是H-1B簽證限額尚未能滿足美國高科技發展所需人才，而不是廢除該項政策的時候。

美國的移民政策是這次大選的核心問題之一，拜登政府當政這四年，不實行大規模遣返非法移民。由於睜隻眼閉隻眼般管理邊境，非法移民大量湧入導致許多城市治安失序，犯罪率增高，用於安置非法移民的資源日增，佔用了納稅人的許多資金。而在這個問題上，共和黨和民主黨兩黨的政見高度對立。共和黨主張嚴格執行移民政策，建邊境牆，大規模遣返非法移民，並作為川普美國優先讓美國再次偉大框架的一部分；民主黨則反對建邊境牆，主張大愛包容開放邊境，至少不嚴格執行邊境管制。

過去很長時間實行的許多「進步」政策，到了總結與重新思考的時候了。充分展開，讓各方深入表達意見，有利於美國面對國內及國際更複雜的形勢。在這個意義上說，這次爭論大大有利於美國繼續前進。