務實面對兩岸交流 應撤除高門檻

賴清德總統元旦發表新年談話，回答提問時批評真正阻撓兩岸交流的是中國，並非台灣，並表示中國若有誠意，建議先由台旅會和中國的海旅會進行談判。不過，對於兩岸交流，雙方都在互設門檻與障礙。要促進兩岸關係正常化，端賴雙方撤除高門檻。

近日陸委會主委邱垂正受訪時宣稱，至少兩岸民間互動是持續的，期望善意堆疊，推動兩岸逐步良性互動；同時，為抗議大陸懲獨22條，拒發大陸涉台系統「一把手」來台許可，這將是爾後審查原則，除非願意接受在台約晤。而陸方為避免一旦接受約晤，勢將形成兩岸在無九二共識基礎上重啟對話假象。兩岸設置交流及對話門檻，既不符合大陸對台政策融合途徑，及融合促統、漸統、和統目標；也不符合民進黨 政府兩岸關係正常化目標及交流規範化取向。

首先，務實台獨、互不隸屬論及祖國論增加大陸政府疑慮。民進黨政府將中華民國 工具化，卻要大陸正視中華民國存在事實，這其實加深陸方疑慮，因為維持現狀的概念內涵已被務實台獨掏空。即令中華民國國號沒改變，無法構成法理台獨，卻是對兩岸領土及主權採取分割論，失去歷史臍帶聯繫關係。

其次，民進黨政府認為大陸持續對台採取複合性施壓，同時對台採取法律戰、資訊戰、輿論戰，這固然是大陸對台政策樣貌，然綠營批判大陸在台培養在地協力者、親中賣台集團及兩岸權貴資本主義者。如此也就在社會中畫分親中／反中、救台／賣台集團，及敵我外部矛盾及人民內部矛盾，致台灣民眾認同更為分歧、政黨競爭更為惡鬥及族群對立日形嚴重。

復次，民進黨對陸採取反滲透法等國安五法，希冀產生自我審查及寒蟬效應，藉此降低兩岸交流，確保其所謂台灣國家主權、自由民主、穩定繁榮。同時，也採取反制性措施，包括新冠疫情期間對陸生及國際生返台時間區隔化，陸配與外配公民權的差異化做法，及兩岸觀光 交流迅速倒退。賴政府形式上表示歡迎陸客來台觀光立場不變，又批判陸方疊加很多條件、隨時可以喊停。兩岸政府互設門檻，苦的是台灣觀光業者。

再者，兩岸政府對於恢復兩岸觀光開放，皆設下限制性原則及障礙。雙城論壇期間上海市副市長華源宣布，將努力推動開放上海市民赴台旅遊。若陸委會也善意回應，大陸也會採取循序漸進方式逐步開放。但陸委會則提出開放陸客來台觀光的三不原則，包括不是出於政治目的、不得有任何附帶條件、不會隨時因為脅迫而叫停。國台辦雖對上海副市長所提的意向性政策表示支持，但又再歸咎陸委會禁團令等。

最後，民進黨政府宣稱大陸對台政策沒有中華民國存在的空間，「一中原則的九二共識」台灣無法接受。反之，中華民國憲法、法律及對陸政策，也無承認中華人民共和國存在的空間，現行定位是一國兩區。兩岸處於互不承認主權、互不否認治權狀態，台灣無法參與聯合國及相關國際組織，且在民進黨執政下剩下12個邦交國，多個以中華民國為名稱代表處也被迫改名為台北，中華民國國家象徵性符號在民進黨主政下日益削弱。弔詭的是，兩岸關係緩和時，中華民國象徵性圖騰及地位，反而受到一定程度維護。

期待賴政府能務實面對兩岸關係，在2025年，兩岸關係能有機會峰迴路轉，撥開雲霧見青天。

（本文取自1月2日聯合報民意論壇，作者為佛光大學公共事務學系副教授）