賴政府鬥四方 窘態畢露

聯合報2024「年度關鍵字」以貪、鬥、騙居首，代表民眾日常最深刻的感受，而在去年底時，但見愈鬥愈烈，實非國家之幸。

首先是去12月20日立法院在執政黨反對下通過「選罷法」、「財劃法」和「憲法訴訟法」修正案，執政黨立委不僅以各種手段在議場內外強力抗爭，破壞公物並導致多人掛彩，同時召喚青鳥出動，甚至一度鼓動衝入會場，意圖癱瘓議事，大演「當家鬧事」爛戲，事後府院同聲揚言反制，唯恐天下不亂。

令人啼笑皆非的是，綠委在公眾面前大喊法案通過就「亡國」，後來被發現多人跑票，赴宴者有之、趕機者有之，有人乾脆在場外抽菸，回高雄抱團賣萌，真正「演很大」，讓青鳥慘遭出賣還幫數鈔票。難怪被原為同路人的網紅譏為「政治渣男們」。

奇中之奇的是，在上月24日立法院表決大法官 人事案時，執政黨立委竟然全體否決一位自家提名的候選人，表面理由是她曾經嚴厲批評自己人，恐怕未來會成自走砲，實際上或許是向提名的總統兼黨主席示威，置之前口口聲聲指稱甫通過的「憲法訴訟法」毀憲亂政於不顧，執政黨大殺四方尚不足，內鬥更為慘烈，堪稱台灣政治史上奇觀。

而那位被刷下的綠友友，連日來砲火隆隆，獨鬥賴總統以下執政黨各方，戰力頗強；最傷的是明指不僅其他6位提名人皆為執政黨「囊中物」，現任8位大法官也是「為政黨服務」的乖乖牌，戳破民進黨欲藉「大法官釋憲」凌越立法權的老招數，可謂劇力萬鈞。

另一方面，台北地檢署在羈押柯文哲 113天後，以「收賄、圖利、侵占、背信」等4項罪名起訴，求刑28年半。起訴書洋洋灑灑，但缺乏一槍斃命證據，讓人懷疑押人取供、政治辦案。尤其羈押期中，對柯不利的辦案內容與進度皆由綠媒與側翼陸續揭露，鉅細靡遺，經檢舉洩漏偵辦中案件機密後，草草以「查無此事」敷衍了事，任由綠媒與側翼繼續演出，大傷司法威信。

柯文哲先被政治獻金與選舉補助款運用不清不楚弄得灰頭土臉，再經檢調一番運作破壞人設之後鋃鐺入獄，應是悔不當初。目前為檢方通緝直指涉保管賄款的許芷瑜逃匿在外，有言當事人懷疑司法獨立性。恐被誣陷而不敢回國有部分道理，但柯文哲應力促其在公正保障之下返國面對，自證清白，否則難免引人猜疑。

在兩岸方面，施行有14年之久，從未間斷的台北與上海「雙城論壇 」於上月17日在台北舉行，雙城論壇原為緩解兩岸官方緊張局勢良機，不料陸委會首先封殺來訪成員，包括上海市台辦主任和媒體記者共11人，為論壇「穿小鞋」，對上海副市長宣布上海將恢復陸客團赴台旅遊的善意則冷言以對。加上12月初馬英九前總統邀訪的陸生團女團員沿用大陸用語「中國台北」字眼，竟遭陸委會警告，並引起綠媒與側翼大加撻伐，顯示賴政府對陸主軸在「鬥」不在「和」。

賴政府自上任後，沉迷於蔡英文時代立法院多數「沒有通不過的法案與人事」的美好時光，不思自身是以「雙少數」執政，對內對外如鬥雞般大鬥四方，目前已窘態畢露，盼望新年能痛改前非，才能寄望春暖花開，為民造福，否則難免為歷史唾棄。

（本文取自1月2日聯合報民意論壇，作者為大學教師）