澳門 「梳打埠」與「掌上明珠」

澳門 小小一地，先經葡萄牙航海家經營多時，後因滿清割地賠償成葡萄牙殖民地。曾遭日寇封鎖，百業蕭條，只有賭場興旺。賭客興緻勃勃進埸，輸得精光而出。澳門以前有個「梳打埠」稱號，即意指口袋洗得一乾二淨白脫脫。

上世紀20年代，廣東海陸豐共黨策動起義失敗，黨員柯麟逃至澳門行醫並廣結當地各界人士，與富商何賢成朋友。抗日戰爭時，各方政治勢力無暇顧及澳門。何賢受柯麟影響，與其結成一股強大左派力量，建立工會和各種社團。商人有中華總商會，婦女有婦女聯合會，學生有學生聯合會，教師有中華教育會，各地街坊也均建有基層組織。這些組織深入澳門各階層，成為主宰全澳勢力，何賢更有「澳門地下總督」稱號。

其間又通過政治手段，趕走國民黨在澳門機構。柯麟弟弟柯正平組南光公司，操縱澳門的經濟活動。先創辦南通銀行，為中國銀行建行作準備。

左派政治上的優勢，掃盡澳門回歸祖國前一切阻力，沒有民主派阻礙，更沒有外部勢力的影響，回歸途上更是順風順水，前後三位特首聽教聽話，令中央頗為放心。

加上賭業興旺，2000年後，增發三個賭場牌照，吸引美國和香港 增加投資 。新賭場愈蓋愈大愈蓋愈靚，還添了許多文娛藝術表演節目，足以媲美拉斯维加斯。國內富商和高官紛紛前來澳門遊樂，平民百姓也以來澳一遊為時髦，來往關閘賭場免費巴士絡驛不絕，賭場收益屢創高峰。2013年賭場收益達3706億澳門元，超過拉斯維加斯。澳門特區政府實行與市民紅利分享政策，黃金年代每個澳門人可分得幾千元到近萬元紅利，老人還加碼7000元。中小學生免學費，醫療社會生活都大有改善。

博彩業獨大後也滋生許多敝端，洗黑錢、外匯系統問題叢生。同時也引發道德敗壞，急於嬴錢賭徒心態，導至社會出現不良後遺症。

世界經濟不景氣，病毒疫症來侵，大大影響澳門博彩業，賭場收益劇減。2023年公布收益只剩1831億澳門元，是十年前的一半。

澳門地小，還沒有香港荃灣區一半大，沒有資源，沒有工業，缺乏旅遊點，不用半天就行完澳門。天生就是一個只有單一博彩業城市，要發展多元化經濟並不容易。香港不再是國際金融中心，海外遊客商人卻步，也少了順道來澳一遊的海外客源。

中國國家主席習近平特別關愛澳門，最近一次到訪一住就是三天，日日出訪，出席各種活動，多次發表指示，寵愛之情是香港從未得到過的，特別一下飛機踏剛上澳門土地，就以驚艷口氣稱讚︰「澳門是祖國的掌上明珠。」

港澳台三地現因中國領袖喜好各有自己前途，澳門只因澳門人聽話，賭場又建得美輪美奐，便賜明珠美譽，而其背後隱藏的故事又怎樣去述說呢？