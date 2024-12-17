上海恢復陸客團 台勿漏接橄欖枝

兩岸官方剛因旅行公會上街抗議大陸旅遊禁團令發言隔空交火，昨天上海副市長華源忽在雙城論壇 宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊。此舉轉折之大與箇中意涵，誠值推敲。

綜觀當前局勢。台方面對美國川普 即將上台與可能施壓，盡快修補兩岸關係及恢復官方協商互動，平衡台、美、中三方利益，以防成為兩強博弈的籌碼或棄子，至為迫切。況對岸正陷經濟疲軟與旅遊消費降級，台方則因震災、缺工、缺遊客等造成觀光 業重創。此際雙方若能在過去「大三通」曾締造旅遊榮景基礎上，合作拉抬振興觀光產業，開放彼此居民互動交流，既裨益民生、共渡難關，亦必直接有助緩和劍拔弩張的兩岸關係。

從而陸方可能係顧及大局，權衡利害，先拋出相關利多。台方原應正面加以看待。一反先前設限刁難態度，此番陸委會針對華源致詞，即時善意回應「政府歡迎陸客赴台觀光的立場不變」、「相關機關已做好相關準備」、「將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施」。我認為值得肯定。

接下來較讓人擔心的，則是華源畢竟屬地方層級，上述宣布亦尚未見到具體內容，僅謂「旅遊路線一定會包含台北市」。故未來所謂「上海居民赴台團隊遊」，陸方放行同時，在遊客資格、班機進出地點與預定旅遊路線等方面，是否仍有所保留？不無疑慮。

鑑於先前因禁團令的實施與相應報復制裁，包括針對懲獨廿二條意見發布橙色旅遊警示，在相關議題上雙方交惡已久，且欠缺互信與溝通管道。萬一日後公布的解禁開放時程範圍，不符台方期待或對等要求，加上唯恐掉入「捧蔣」、「以商圍政」、「地方包圍中央」等統戰手段的政治算計，兩岸會不會又走回到相互指摘「設置交流障礙」、「以政治因素干擾觀光」、「附加條件缺乏誠意」的老路上，導致一切落空？

無論如何，陸方已藉雙城論壇，先行主動向台灣遞出了恢復兩岸團客遊的和平橄欖枝。後續就看台執政當局能不能抓住機會，避免重蹈覆轍，或還是受制意識型態，弄巧成拙，反而搞成「衝突酸葡萄」了。

（本文取自12月18日聯合報民意論壇，作者為律師）