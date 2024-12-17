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上海恢復陸客團 台勿漏接橄欖枝

戴世瑛（台北市）

兩岸官方剛因旅行公會上街抗議大陸旅遊禁團令發言隔空交火，昨天上海副市長華源忽在雙城論壇宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊。此舉轉折之大與箇中意涵，誠值推敲。

綜觀當前局勢。台方面對美國川普即將上台與可能施壓，盡快修補兩岸關係及恢復官方協商互動，平衡台、美、中三方利益，以防成為兩強博弈的籌碼或棄子，至為迫切。況對岸正陷經濟疲軟與旅遊消費降級，台方則因震災、缺工、缺遊客等造成觀光業重創。此際雙方若能在過去「大三通」曾締造旅遊榮景基礎上，合作拉抬振興觀光產業，開放彼此居民互動交流，既裨益民生、共渡難關，亦必直接有助緩和劍拔弩張的兩岸關係。

從而陸方可能係顧及大局，權衡利害，先拋出相關利多。台方原應正面加以看待。一反先前設限刁難態度，此番陸委會針對華源致詞，即時善意回應「政府歡迎陸客赴台觀光的立場不變」、「相關機關已做好相關準備」、「將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施」。我認為值得肯定。

接下來較讓人擔心的，則是華源畢竟屬地方層級，上述宣布亦尚未見到具體內容，僅謂「旅遊路線一定會包含台北市」。故未來所謂「上海居民赴台團隊遊」，陸方放行同時，在遊客資格、班機進出地點與預定旅遊路線等方面，是否仍有所保留？不無疑慮。

鑑於先前因禁團令的實施與相應報復制裁，包括針對懲獨廿二條意見發布橙色旅遊警示，在相關議題上雙方交惡已久，且欠缺互信與溝通管道。萬一日後公布的解禁開放時程範圍，不符台方期待或對等要求，加上唯恐掉入「捧蔣」、「以商圍政」、「地方包圍中央」等統戰手段的政治算計，兩岸會不會又走回到相互指摘「設置交流障礙」、「以政治因素干擾觀光」、「附加條件缺乏誠意」的老路上，導致一切落空？

無論如何，陸方已藉雙城論壇，先行主動向台灣遞出了恢復兩岸團客遊的和平橄欖枝。後續就看台執政當局能不能抓住機會，避免重蹈覆轍，或還是受制意識型態，弄巧成拙，反而搞成「衝突酸葡萄」了。

（本文取自12月18日聯合報民意論壇，作者為律師）

觀光 雙城論壇 川普

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雙城論壇 創兩岸溝通契機

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