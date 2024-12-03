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拜登簽特赦令 杭特非法持槍案 德拉瓦州法官撤銷了

台老師沒管教權 父母沒懲戒權…

段心儀（台北市）

教育本當是全國一盤棋。從中央到地方，從課程設計到生活管理，家長老師都能在法令、良心與愛的指引下，扮演好自己的角色，陪伴孩子平安長大，成為既能貢獻社會，也能成就自己的人。但現在全都亂了套，課程如此，法令也如此。把近年來頒布的幾個法令放在一起檢視，就會發現已危機四伏，台中某國小老師讓警方介入處理學生暴力事件，只是開端。

據媒體報導，當時學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，連帶引發後續關於學生道歉、教師管教與市長言論等爭議。但重要的是，事件的發生已經顯現五年前依據「聯合國兒童公約」精神修改教師法的後果。教師法把禁止霸凌學生入法，違法嚴重者甚至會喪失教職後，現場教師沒有尊嚴更無力管教。教師被打傷，學生只要肯說聲對不起就沒事了，問題是，若警察不出現，學生可能連對不起都不肯說。如果角色互換，教師打傷學生，恐怕面對的就是解聘的後果。想像一下，如果兇器是把刀，教師命喪當場，學生大概也沒事。學生清楚這種不對等關係，會把老師放在眼裡嗎？老師面對如此不友善的環境，自保猶恐不及，哪裡還會有教學熱情？五年來，校園是否有變得更友善、安全？老師早把懲戒權拱手還給家長。但家長還有權懲戒嗎？

行政院上月底通過民法第1085條修正案，將家長懲戒權刪除，修改為「尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」名義上是保護兒童，實際上卻是漠視親權，剝奪家長合理管教權。民法第1084條規定，父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務。1085條中，懲戒權就是賦予父母對子女保護教養的手段，藉以匡正子女的偏差行為。

孩子都是在碰碰撞撞中長大的，懲戒權其實就是保護的軟墊，接住一時失序的孩子，導引向正確的方向。如今把家庭和學校的懲戒權都沒收，未來孩子犯錯大概只能直接面對法律的制裁吧！此次警方介入可能只是未來將出現的常態。倘若警方也不能介入，台灣社會安全網將處處是吞舟之漏。

（本文取自12月4日聯合報民意論壇，作者為中華語文教育促進協會秘書長）

聯合國

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