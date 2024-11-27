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中華才是正名 感謝守護台灣

劉宗夏（台北市）

本來體育能夠把台灣人不分黨派團結起來，為我們的國家「中華隊」加油！但是這些年很遺憾已經被操作得過度政治化。因為國際現實，台灣選手出賽被迫只能用中華台北，不少人認為就是中華害台灣人被矮化，認為中華是累贅，台灣人就是要用台灣。

其實中華才是「正名」！國際場合我們用中華台北是逼不得已，如果沒有中華，根本無法出賽，民進黨一直洗腦台灣人，在國際場合應該正名台灣，而不是矮化的中華台北，事實證明這根本是政治話術，騙局一場。

真相是，「中華」才是真正守護台灣的父親，台灣是我們的土地，我們的母親。想要有一個團結的家不能父母相爭，是要相融、團結對外，這個家才會健康的茁壯成長，這個父親可能不完美，過去犯過一些錯，但畢竟他仍然是在守護這個家。

如果沒有了「中華」，台灣會變成怎樣？如果中華沒了，台灣內部會馬上陷入四分五裂！外部也將面臨立即戰爭的危險。所以早年以務實台獨工作者自居的現任總統賴清德，也不得不向中華民國靠攏，稱中華民國是團結的最大公約數。

既然是這樣，台灣人就不應該陷入「中華」和「台灣」之爭，連本來團結人民的體育賽事都要搞分裂嗎？中華民國是我們的國，台灣是養育我們的土地，我們是台灣人，但我們是中華隊！台灣人希望為國爭光，希望讓世界看見台灣，我們來自台灣，但是那面讓海內外台灣人感動的國旗，他是中華隊的象徵。

國際打壓不應該是不愛中華隊的理由，反而更應該珍惜這塊招牌！因為沒有了中華這塊招牌，台灣也將不復存在。

（本文取自11月28日聯合報民意論壇，作者為金融分析者）

中華民國 賴清德 民進黨

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