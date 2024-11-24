習近平再全球化 對撞川普孤立主義

11月15日習近平 在秘魯首都利馬舉行的亞太經合會議（APEC）上有一場演講。習近平指出，「以各種名目阻礙經濟合作，執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車」，此番言論，很明顯是在針對即將入主白宮的川普 政府，但是，遣詞上還是比較緩和，並沒有批評「開歷史倒車」會產生什麼樣的後果。

面對來勢洶洶的川普政府，習近平十分清楚，共和黨 保守主義勢力重新抬頭正在改變美國整個政治經濟生態。反中浪潮席捲美國各行各業，對中衝擊可謂史無前例。但一貫主導戰狼外交的習近平。在這次APEC會議上對美態度明顯軟化了。這說明了習近平還是希望有機會緩和美中關係，而且為此做最後的努力。但習近平更擔心的是，不管他對美做了什麼，都不會改變川普對華強硬的態度。

這次川普強勢回歸白宮，它代表著共和黨保守主義思想獲得美國大部分民眾的支持與擁護。這是美國民意基礎。雖然，二戰以來，美國一直是全球化的重要推手。尤其是在柯林頓時期，大力推動經濟全球化，助力中國經濟全面發展，使得中國在短短30年中，經濟一躍成為世界第二大經濟體。

可是，中美摩擦並不因為中國經濟更靠近現代化而減少，而是隨著中國國力增強。中國民族主義重新抬頭，在政府有意，或無意的主導下，美中對抗越來越強烈。以至於中國老朋友前美國國務卿季辛吉認為，美中關係已經一去不復返了。

2017年，川普以商人身份入主白宮，他成為美國有史以來第一位素人總統。雖然他是共和黨人，但是，從政理念與傳統共和黨理念還是有很大差異。他堅持以美國優先為目標的保守主義思想獲得共和黨內部大部分人的支持，但是，所奉行的單邊主義，孤立主義，卻讓不少共和黨人不以為然，因為這樣的理念與美國推動的全球化相左。

但是，川普認為，正因為經濟全球化造成了美國經濟走向衰弱，他把這個責任歸咎於中國。因此提出「美國優先」口號，帶有強烈的反中色彩。在川普觀念中，國際貿易就是做生意，不能只有你賺錢，應該是有錢大家一起賺。這才是公平的貿易。中國每年從美國賺取大量的貿易順差。中國賺錢了，美國卻一直是處於貿易逆差，一直在虧錢。這是川普無法忍受的現實，也是川普一直堅持要改變的現狀，讓美國再一次偉大的重要理念。

當然，中國並不認同這個說法。中國認為，中國廉價商品輸入美國市場，美國人民享受低價生活成本，才使得美國長期以來保持著高生活品質。中美貿易戰一定是「傷敵一千，自傷八百」，對美國弊大於利。

不管怎麼說，2018年中美貿易戰之後，至今已經6年多了，美中關係因為貿易戰，引火燒到科技戰，人才戰，資本戰等看不見硝煙的戰場。美中關係陷入了半個世紀以來最低谷。全球化開始退潮，台積電前董事長張忠謀說，全球化已經死了。中國曾經希望拜登執政可以重回全球化，但是，拜登卻「川規拜隨」，這恐怕是習近平始料未及的後果。

現在川普再一次當選美國總統，當然，這對中國來說，是一個非常糟糕的消息。川普在第一任期內，美中關係出現歷史性了的變化，也是中國經濟出現衰敗的拐點。如今習近平再一次與川普站在國際舞臺上打擂臺。

其實，這是一場全球化與逆全球化的較量，因為川普的孤立主義，也讓習近平從中看到分化美歐關係的一絲機會。同時，避開發達國家，聯合發展中國家重新整合資源，重燃全球化希望，這恐怕是習近平的另一個算盤。

這次利馬亞太經合會議上，習近平再一次扛起全球化大旗，呼籲亞太經合組織成員國應該拒絕單邊主義，保護主義，迎接經濟全球化的繼續發展。這將是習近平應對川普執政的主要戰略。

不過，中國政府期待著推動新一波全球化浪潮，挽救中國經濟。能否如願以償，前景並不樂觀，甚至，有人斷言，中國僅憑一己之力，不可能扭轉「全球化已死」的趨勢。

再過兩個月，川普正式上任，可以預期中美貿易戰，科技戰，人才戰等各個戰場一定是硝煙四起。如果習近平開啟政治體制改革，中國推動再全球化或許有一機會獲得歐盟等發達國家的支持，否則，在川普大棒之下，中國老百姓恐怕真的要準備「吃草」了。