川普 未來美國2.0的締造者？

「我愛你們，基督徒…你們必須出去投票 。四年後…我們會把它修好，讓你不必投票！」這是今年七月川普 在佛州西棕櫚灘一場選舉造勢活動上，對保守派基督徒支持者的呼籲。

美國華盛頓郵報引述部分民主黨人的關切，認為川普表明他計畫成為獨裁者，並暗示如果他贏得第二任總統任期，將終結美國的選舉。根據美國憲法第22條修正案規定，美國總統的任期不得超過兩屆，無論是否連續。

以下幾個面向或許可以說明川普的確存在「任期焦慮」，首先，競選時期的「死忠部隊」可能搖身一變成為美國總統的「修憲志願軍」。

在選戰策略上，川普鎖定經濟低迷的匹茲堡等「鐵鏽帶」城市的勞動階級選民，聲稱要和他們站在一起。川普也巧妙運用支持者對白人、基督教等美國正統的特權，存在「復辟」的渴望，這些長期被抑制的反動觀念被川普適時「解放」出來。川普將這種畫分敵我的鬥爭手段，成功轉換成政治能量，匯聚成支持自己的「死忠部隊」，未來不無可能將其轉換成「修憲志願軍」而形成一股社會氛圍。

其次，川普兩次參選，複製美國政壇反智主義，有利於形成推動任期改革的政治思潮。

美國政壇的反智主義始於1953年輕視知識分子的艾森豪入主白宮；風格反智的美國總統，川普非最早、也非唯一，但川普把美國政壇反智主義發揮到極致。反智主義隱含反叛和民粹基因、公開反對和邊緣化知識分子，並對權勢領導人盲目崇拜，這是當今美國反理性、反權威、反建制複合型社會的呈現。未來如果川普支持者以總統任期為訴求，美國反智主義不無可能變種發展為推動修憲的政治思潮，其勢將銳不可擋！

再則，川普集行政、立法、司法大權於一身「完全執政」，有利號令志同道合之士選邊站隊。

美國憲法第五條規定，參眾兩院議員與各州議會都是修憲程序中的擔綱角色。依目前情勢，川普可望全面取得多數席次，有望轉換成支持他的任期改革理念。

在最高法院，目前保守派與自由派的比例是6：3，也有利於川普未來施政上的司法解釋；其中歷史悠久的司法審查制度，也可以不必透過修憲方式而使憲法適應環境變遷需求，並以此作為修憲風潮的助攻力量。

最後，川普屢次表露嚮往非民選產生、無任期限制的威權領導人。

例如他曾公開稱讚普亭、金正恩、希特勒等，金融時報專欄作家拉赫曼在他的著作「強人時代」裡寫道，2018年川普與習近平 會面時，川普半開玩笑的說：「美國也打算取消兩屆總統任期的限制，這樣我就可以在位數十年。」因為當年習近平取消憲法國家主席連任次數限制，加上黨的總書記和軍委主席，修憲後「三位一體」無任期限制。

美國的修憲門檻頗高，自1789年生效施行至今，有效的憲法修正案總共也只有27條，這部憲法的「剛性」可見一斑。

川普念茲在茲任期限制問題，他會用什麼方法去營造政治風潮？「川普2.0」會不會是未來「美國2.0」的締造者？