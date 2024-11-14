選舉走向極端 美國民主陷入困境

美國大選落幕，川普 再度入主白宮 ，然而過去幾個月來的選舉過程卻不是那麼平和。猶記得選前報上刊登一張照片，是華盛頓特區的商家擔心選舉前後可能會發生的暴動及騷亂，特地加固門窗以求自保。事實上，競選期間全美各地有不少投票所發生鬥毆，也傳出對政治辦公室和其他敏感地點的炸彈威脅。每日郵報引述JL Partners的調查指出，超過25％選民認為無論誰獲勝都會發生騷亂，甚至有10％的人擔心發生內戰。

選民的擔心其來有自，前次總統大選因川普拒絕承認失敗，鼓動支持者進行抗爭。川粉甚至強行闖入國會，與警察發生嚴重衝突，釀成五死四傷的悲劇。當時美國朝野不分黨派同聲譴責，稱其為「民主的倒退與蒙羞」；許多國外領袖也斥責暴力，呼籲要和平轉移政權。雖然最後回歸平靜，但確實在人們心中留下陰影。

美國向來以其民主政治自豪，但依選舉結果兩黨輪流執政，卻導致政治周期短暫，政客們短視近利，為了要在下次選舉中勝選，提出各種誘人的優惠政策以換取政治資本，但對於這些政策會對國家帶來什麼影響，會不會造成長期問題卻不考慮。同時，不論哪一黨都堅持自己的政策，不再容忍異見，也不再尊重對方，政策只論「左」「右」，形成嚴重的兩極化現象。

民主的真諦在於尊重多數的同時，也要保障少數的利益與權利，但現在美國社會各自擁護支持的黨派，早已失去接納不同聲音的雅量，也失去對政策理性討論的空間。以這次選舉而言，兩黨為了擊敗對手，不惜抺黑、誹謗、造謠，用激烈言詞煽動民粹，政治上的競爭關係變成敵我對峙，政黨對立凌駕於國家意識，同胞間的情感被分化撕裂。例如有極右派白人至上 組織參與的國會暴動，以及川普競選時遭到槍擊，都是因政治而走上極端的例子。

美國民主制度還存在一項嚴重缺陷，就是選舉過程被金錢扭曲。政客的競選資金或來自家族或個人財富，或由金主或利益團體提供。當政客勝選進入政府後，往往藉由政策的傾斜來回饋金主。同時，美國的新聞媒體大部分也操控在這些金主或利益團體手中，他們掌握資訊，幫襯政府實行對其有利的政策。這種權錢交易下的政治結構變相圖利富人、損害窮人，除了弱化政府解決問題的能力，也放大本就十分嚴重的階級不公及族群矛盾，讓社會及國家受到嚴重傷害。

二戰後美國開始積極「關心」他國事務，傳教式地推動美國式的民主政治。很多開發中國家也以美式民主做為國家發展的範本。但隨著美式民主日漸浮現的問題，愈來愈多人懷疑，美式民主制度真的是萬靈丹？法蘭西斯‧福山就認為，包括美國在內，全球各地追求民主或採行民主的國家，在後冷戰的廿年間，紛紛出現政治秩序衰敗現象。因此他認為民主不是政治建制的唯一要素，除了民主，成功的政治建制尚需要好的政府與健全的法治。

美式民主陷入困境，值得所有民主國家省思。美國以自身的民主做為國際間的普世價值更值得探討，畢竟各國都有自己的文化傳統及政治模式，美國應予以尊重，並在此基礎上與他國合作，這才是世界和平的真義。

（本文取自11月15日聯合報民意論壇，作者為李國鼎科技發展基金會董事長）