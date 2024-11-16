喜見36號提案通過、賈斯康下台

﻿2024大選終於落幕，除了總統大選令人注目之外，許多區域性的提案也是選民關心的議題，其中之一為加州 36號提案，另一為洛城檢察長賈斯康競選連任。

36號提案將對重複犯罪施以重罪，對比目前重罪輕判的47號法案，該法案把偷竊低於950元以下判為輕罪，以致盜賊橫行，治安良好的亞凱迪亞 市最近遭到五個歹徒打砸搶，至於在一般大小商場順手牽羊的「零元購」則是不在話下，商家損失慘重、店員及顧客安全堪虞。

華人對於36號提案高度支持，認為該提案有助於保護商家、維持社會安全，在踴躍投票 下通過了此提案，推翻了為人詬病的47號法案。該法案原本目的是把重罪改為輕罪，以減少監獄人滿為患並降低刑事司法成本，但是助長了犯罪行為。36號提案通過顯示選民對公共安全迫切需求，

同樣地，現任檢察長賈斯康為支持47法案的始作俑者，最近甚至推動重審1989年梅南德茲兄弟弒親案件，意圖將其無期徒刑改為有期徒刑，其做法顯示為重罪輕判、縱容犯罪。選民在過去投票罷免賈斯康兩次未果。在今年大選的初選時，賈斯康與競爭對手前聯邦檢察官霍克曼平手，後者在目前大選以62%對38%大幅領先，雖然選舉結果在12月才會公布，但是在對手大幅領先下，賈斯康連任無望。

加州的治安為一大問題；法律鬆弛、盜賊橫行、商家遭殃、人心惶惶，2024 大選實為及時雨，36號提案以及選舉新檢察長反映了居民對維護社會治安的重視。這兩件選舉項目的通過，筆者認為，將會實現選民對於重返治安良好的期望。