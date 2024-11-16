我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

喜見36號提案通過、賈斯康下台

薛永康╱托倫斯

﻿2024大選終於落幕，除了總統大選令人注目之外，許多區域性的提案也是選民關心的議題，其中之一為加州36號提案，另一為洛城檢察長賈斯康競選連任。

36號提案將對重複犯罪施以重罪，對比目前重罪輕判的47號法案，該法案把偷竊低於950元以下判為輕罪，以致盜賊橫行，治安良好的亞凱迪亞市最近遭到五個歹徒打砸搶，至於在一般大小商場順手牽羊的「零元購」則是不在話下，商家損失慘重、店員及顧客安全堪虞。

華人對於36號提案高度支持，認為該提案有助於保護商家、維持社會安全，在踴躍投票下通過了此提案，推翻了為人詬病的47號法案。該法案原本目的是把重罪改為輕罪，以減少監獄人滿為患並降低刑事司法成本，但是助長了犯罪行為。36號提案通過顯示選民對公共安全迫切需求，

同樣地，現任檢察長賈斯康為支持47法案的始作俑者，最近甚至推動重審1989年梅南德茲兄弟弒親案件，意圖將其無期徒刑改為有期徒刑，其做法顯示為重罪輕判、縱容犯罪。選民在過去投票罷免賈斯康兩次未果。在今年大選的初選時，賈斯康與競爭對手前聯邦檢察官霍克曼平手，後者在目前大選以62%對38%大幅領先，雖然選舉結果在12月才會公布，但是在對手大幅領先下，賈斯康連任無望。

加州的治安為一大問題；法律鬆弛、盜賊橫行、商家遭殃、人心惶惶，2024 大選實為及時雨，36號提案以及選舉新檢察長反映了居民對維護社會治安的重視。這兩件選舉項目的通過，筆者認為，將會實現選民對於重返治安良好的期望。

加州 投票 亞凱迪亞

上一則

川普2.0 對台產業與房市雙面刃

下一則

川普內閣任命 考驗參院獨立性

延伸閱讀

眾院正推動的社安金法案 對民眾荷包有何影響？

眾院正推動的社安金法案 對民眾荷包有何影響？
市議會提強制裝空調、重罰逼遷 部分華人房東不滿

市議會提強制裝空調、重罰逼遷 部分華人房東不滿
要求房東負擔仲介費料通過 亞當斯憂轉嫁房租

要求房東負擔仲介費料通過 亞當斯憂轉嫁房租
洛縣委增席案通過 曾4度遭否決

洛縣委增席案通過 曾4度遭否決

熱門新聞

「一洲焦點」談共和黨完全執政及川普新團隊。(世界新聞網)

一洲焦點／共和黨川普完全執政 是好事嗎？檢視新團隊

2024-11-13 14:13
圖為2019年日本G20峰會，時任美國總統川普(左)和中國國家主席習近平(右)在雙邊會晤中握手。(美聯社)

美中經濟戰 川普回任的一等大事

2024-11-10 01:01

川普新閣鷹派當道 美中關係變數多

2024-11-12 01:00

總統選舉人團、最高法院 都面臨改革

2024-11-11 01:00
(世界新聞網)

一洲焦點／川普重返白宮、民調全錯 媒體掩過

2024-11-06 14:14

共和黨將完全執政 民主黨要加油

2024-11-09 01:00

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」