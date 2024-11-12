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配合川普盤算 台續當棋子

方復權（台中市）

川普回鍋擔任美國下任總統，他競選時曾宣稱當選後24小時內平息俄烏戰爭。根據英國BBC報導，川普的資深幕僚藍薩接受訪問時指出，川普將實現烏克蘭和平，而不是協助烏克蘭重奪失土。還表示烏國總統澤倫斯基如果要優先收復克里米亞失土，「那你只能自己來了」，意味美國有可能將停止武器彈藥支援烏國。

以此回過頭看川普對兩岸的政策，他應該不會允許中國併吞台灣，除了「台灣關係法」之外，川普好大喜功的個性也無法容忍。

川普曾提出若中國「進入」台灣，將祭出150至200％的高關稅；同時又宣稱台灣要交「保護費」，這就是標準的商人策略，滿口都是錢，將美國國庫裝得盆滿缽滿，讓美國再次偉大。

川普曾得意洋洋的表示，他任內沒有發生國際性戰爭，無論是否他運氣好，他在任時積極和北韓領導人金正恩見面，要求北韓去核化，並簽署共同協議，的確是一大創舉。

本次美國大選結果統計，川普以312張選舉人票，大贏賀錦麗的226張票，而且七大搖擺州全拿下，再加上參眾兩院共和黨也幾乎全拿，未來4年川普將是個超級總統，且沒有連任壓力和包袱。

至於台灣，從蔡政府到賴政府，持續和對岸關係冰凍，缺乏溝通，恐怕難逃當年蔡政府宣布進口美國萊豬後，卻什麼利益都沒交換到的情況；也就是雖然配合川普的盤算，大幅增加台灣防支出，購買美國軍火，卻只能繼續當棋子。

天佑台灣，天佑台灣人民。

（本文取自11月13日聯合報民意論壇，作者為國際貿易人士）

川普 北韓 烏克蘭

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