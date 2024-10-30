我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

川普震撼 台積腹背受敵

戴世瑛（台北市）

最近看來可能勝選的川普，一席台灣偷走美國晶片生意、應付保護費談話，引動台北股市連日波動劇烈。攸關台股權值排行之首、台灣半導體龍頭台積電的產業前景，專業投資機構解讀不一。有的預期，倚仗該公司領先的技術能力與韌性，應足應對地緣政治風險與不確定性。

但「股票會說話」。若對比觀察昔與台積電並稱「晶圓雙雄」的聯電，與其他同業如力積電、世界先進的股價變化，我想後勢恐不容如此樂觀。照市場分析，近日這些公司因遭逢先進製程廠（就是台積電）調降低階晶圓代工價格，加上產能利用率低、對岸大量新廠即將投產，或掀起全球晶片價格紅海戰，導致股價重挫，均跌入「長空」格局。原因簡言之，即「腹背受敵」。

同樣噩運會不會在台積電身上重演？此番假如川普真的當選，依其思考言行，佐以美媒所稱在美亞利桑那州廠試產晶片良率超過台灣，屆時美方除可能取消前朝晶片法案的補助、貸款與抵稅優惠，或祭出加重關稅、強徵保護費、施壓赴美擴廠，甚至要求轉籍為「美積電」等一系列讓台積電付出高昂成本、面臨人才與技術機密外流風險的手段外，我想接下來影響更大的會是美中貿易戰。

眾知無論是川普或賀錦麗勝選，美國都不可能放棄「保護主義」及放鬆對大陸的高科技出口管制。從先前報導，為避免華為疑似透過「白手套」取得管制晶片，台積電緊急斷供二家晶片開發商並主動通報台、美相關單位的事件，足以看出其嚴肅性。

雖說站在戰略同盟與下游代工產業立場，配合協助美國相關政策乃不得不然，且目前台積電的對手英特爾、三星尚不足懼，但此舉仍無異自我棄守，拱手讓出潛力市場。何況大陸正埋頭苦幹，突破制裁，默默在晶片製造上取得自主研發量產能力。看到日前因敵不過大陸電動車競爭的汽車大廠福斯，史無前例的宣布關閉德國本土工廠與裁員計畫；撫今追昔，讓人不勝唏噓。試問未來若必須面對中國大量、廉價、具同等技術優勢的晶片，則首當其衝，台灣一向引以為傲的「護國神山」能樂觀多久？

前有美國掣肘，後有大陸追兵夾擊。萬一與高階晶片生產息息相關的AI產業遇上發展瓶頸，重蹈「網路泡沫」覆轍，而消費性電子產品又恰好需求低迷不振，台積電豈不也陷入「腹背受敵」？

台積電創辦人張忠謀提醒「最嚴峻的挑戰就在眼前」，反觀台灣執政當局宣稱「打造下一座護國神山」已淪為空言。看著經濟部長一方面對川普發言表示「不予評論」，拿不出對策與美折衝交涉，以保障台灣廠商投資權益；另方面又不願直面解決台灣電子業長期擔憂的，亦即AIT處長谷立言指出的缺水、缺電等問題，卻夸夸其談要跨國買電、給輝達100億度綠電，難怪廣大的投資族群急著「賣股套現」了。

（本文取自10月31日聯合報民意論壇，作者為律師）

台積電 晶片 川普

上一則

一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立

下一則

台灣大買攻擊無人機 應審慎評估

延伸閱讀

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張
秘密協議？川普1條件交換內唐亞胡結束戰爭 強調勝選後宣誓前

秘密協議？川普1條件交換內唐亞胡結束戰爭 強調勝選後宣誓前
3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手

3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手
挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立

2024-10-30 14:11
(世界新聞網)

一洲焦點／民調仍近 川賀互罵、金磚會議、選前台海局勢

2024-10-23 14:11

賀錦麗的希望 女性選民空群而出

2024-10-27 02:00

選民準備好再讓川普領導嗎

2024-10-30 02:00

馬斯克押寶川普 插手政治引爭議

2024-10-29 02:00

為打開國際封鎖 朝鮮派兵協助俄國

2024-10-24 02:00

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品