紅線許多條 獨缺紅地毯

國務卿布林肯 風塵僕僕訪問中國，事前中共 先放風，擺出一副祖師爺面孔，警告來者勿觸紅線，所謂紅線者都是涉及國際關係、人權、條約遵守等關鍵核心問題。

中共所謂紅線只是它自己設訂且是毫無道理的要求，如台灣、新疆、南海和香港 問題都涉及國際關係影響世界格局的外交大事，絕非僅是中國的內政問題。

中華民國在台灣，建國已113年，原首都在南京，有自己政府和軍隊，是聯合國創始人及五個常任理事國之一。現今卻被建國只有75年的中共列為自己神聖不可侵犯的領土。新疆設有維吾爾族人集中營，人權受侵害，語言被滅絕。南海已由國際海事法庭判決，潮漲水淹沒礁石不得視作島嶼來興建，中共既先建民房，再築機場雷達，成軍事據點。香港按中英簽訂的聯合聲明規定有一人一票普選特區行政長官，除外交軍事外香港自由民主法制50年不變。

這些重大政治議題都被中共畫出成紅線一概不能觸及。在談判前就築起拒人於外姿態。就像一場足球賽，賽前都是依照國際足協制訂規則前來比賽，但賽前一方突然提出自己一方龍門要縮細，球員可以隨意用手觸球，而對方則需嚴守規定。中共未談先拒，流氓行為，缺乏誠意。

布林肯訪華只有三天，布林肯和中共外長王毅一樣是當今世上最忙的外長，世事紛亂，歐洲、亞洲趴趴走。明明是到北京見領導人，只派個上海小小地方官接機，再到上海豫園吃小籠包，帶你遊花園，耍得你團團轉，挫挫你的威風。

最後提醒一句，布林肯在上海由舷梯踏上上海，面前沒有表示友誼的紅地毯，是故意的。一首中共經典紅歌有句「要是豺狼來了，迎接他的是獵人的槍！」你明白了嗎。