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緬懷同源 台陸理應共濟才是

何健行╱洛杉磯

馬英九訪大陸回來了，馬此去計前往憑弔國父故居翠亨村丶黃花崗72烈士墳丶參祭軒轅祖墓等等我國開國元勛，以及我人共同先祖來源；每當身臨該等牽有國人歷史悠關地方，馬英九可能是想起今曰台陸兩地，同胞仍作歒對現況， 不禁百感交集，故而熱淚盈眶。

這種人之常情，然而卻也引來井底蛙式嘲笑，試問面前有第三者在插手其間，今天說要在西太平洋設立濱海作戰團備戰、明天要派專業軍人前來訓練台軍，然而一方面說要穩定台海而為，如此誰能相信不會擦槍起火，引致使我人手足相殘呢？

 馬英九眼見及此，毅然決然不顧後果毀譽，隻身帶領一班知識青年人，進入大陸秉尋求和平之勢，往訪各個對國家民族有貢獻之先人及事物，以惕醒同根共源，理應相濡以沫之理，果然精誠所至金石為開，獲得習近平接見，能以台胞渴望和平共榮等之民意當面盡述，習近平以天下無不解之結回應，並盼望以後多溝通往來，對彼此難題紓解當有所益等語；一場歷史性之言談，於然顯出，而馬英九此行，不卑不亢，總算為兩岸緊繃，搭起一道舒緩橋樑。

橋是搭好了，還得經常往來才能溝通。在馬英九方面，如改由集合大眾成立一個名為「台胞幸福暨善政促進協會」之類，做為日後對內對外之民間團體，以目前台灣心懷國事之人才有的是，如趙少康丶王金平丶蘇起丶乃至呂秀蓮等等舉目皆是。有道是天下興亡、匹夫有責，多幾個馬英九為家為國也為自己，由自己本身而合眾幸福，開拓總有自己一份，才配是民國的國民是嗎？

馬英九 習近平 呂秀蓮

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